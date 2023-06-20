"Привіт їх 60-х": ЗС РФ їздять на танках Т-72 та Т-62 на Лиманському та Куп'янському напрямках (відео)

Українські військові дедалі частіше бачать старе озброєння армії Росії на цих ділянках фронту. Росіяни використовують зняті з озброєння БМП-1, стверджує речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

Російські загарбники змушені використовувати військову техніку виробництва 60-х років на Лиманському та Куп'янському напрямках. Про це сказав речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

ЗС РФ, за словами спікера, часто застосовують на цих напрямках важке озброєння. А нещодавно ЗСУ знищили там танки Т-72 та Т-62.

"Це дуже цікавий, примітний факт, що ми на цьому напрямку фіксуємо техніку "привіт із 60-х років". Ми й до цього бачили старі БМП-1, які у них раніше були зняті з озброєння", — прокоментував Череватий.

За словами Череватого, окупанти стягують в Україну штурмові роти "Шторм Z"

Під час бойових зіткнень українські військові також знищили самохідну артилерійську установку, дрон-камікадзе "Ланцет" та два автомобілі, зауважив він.

Росіяни змушені підтягувати на цей напрямок додаткові підрозділи для поповнення втрат. Зокрема, вони стягують штурмові роти "Шторм Z", які складаються з карних злочинців, уточнив Череватий.

ЗС РФ також активно обстрілюють українські позиції з артилерії та авіації на Лиманському та Куп'янському напрямках.

"Цей напрямок кілька місяців є лідером з артобстрілів і ця доба не стала винятком. Ворог завдав 555 ударів різними калібрами та типами артилерії як ствольної, так і реактивної", — розповів спікер Східного угруповання військ.

Також було 5 авіанальотів, під час відбиття атак ворога ЗСУ знищили 35 загарбників, а 43 було поранено, підсумував він.

Нагадаємо, що 47-а бригада ЗСУ нещодавно знищила три танки ЗС РФ за допомогою дронів. Такими діями українські бійці зупинили штурм ворога.

Фокус вже писав, що на заводі "Омськтрансмаш" встановлюватимуть на танки Т-80БВМ грати типу "мангал". За задумом розробників, вони повинні захищати екіпаж від ударів дронами.