РФ має намір утримувати тактичну ядерну зброю в Білорусі на постійній основі, — ISW

Аналітики зазначають, що розгортання ЯЗ у сусідній державі не вплине на бойові дії в Україні.

Міністерство закордонних справ Росії підтвердило намір постійного розміщення тактичної ядерної зброї біля Білорусі. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), опублікованому 19 червня.

Так, у російському відомстві заявили, що угода про розміщення зброї не має конкретних часових рамок і Росія поверне зброю лише за умови виконання певних умов з боку США та НАТО.

Вимоги включають виведення американської ядерної зброї на територію США та демонтаж ядерної інфраструктури у Європі. Ця заява та необґрунтовані вимоги вказують на намір Росії довгостроково розміщувати тактичну ядерну зброю в Білорусі для зміцнення контролю над країною, вважають аналітики ISW.

При цьому експерти вважають, що це розгортання не має значного впливу на бойові дії в Україні.

Нагадаємо, 19 червня представник Президента у Верховній Раді Федір Вениславський заявив, що Україна не має жодних доказів того, що Росія вже розмістила ядерну зброю на території Білорусі.

Крім того, Міністерство закордонних справ Російської Федерації заявило 19 червня, що існує можливість повернення ядерної зброї з Білорусі до Росії. За їх твердженням, таке рішення пов'язане із військовою підтримкою України з боку Заходу.

Також нагадаємо, що білоруський лідер Олександр Лукашенко 13 червня заявив, що без вагань застосує ядерну зброю, якщо виникне загроза Білорусі.