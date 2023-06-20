Мобілізація в Україні: обмежено придатних можуть призвати до лав ЗСУ, – адвокат

Під час повномасштабної війни на медкомісію мають з'явитися ті, хто пройшов її планово до мобілізації. Навіть із 3-ю групою інвалідності відстрочку від призову можна отримати після висновків військових лікарів.

Українські військкомати мають право вимагати від "обмежено придатних" призовників пройти повторну медичну комісію. Про це сказав у коментарі агентству "РБК Україна" адвокат Андрій Карпенко.

За його словами, обмежено придатним до служби у ЗСУ під час повномасштабної війни також може прийти повістка. Карпенко нагадав, що в Україні стан здоров'я військовозобов'язаних, резервістів та призовників оцінюється за наказом № 402 Міноборони про військово-лікарську експертизу у лавах ЗСУ.

Наказ поширюється на строковиків під час весняного та осіннього призову, а також на військовозобов'язаних та резервістів за загальної чи часткової мобілізації в країні.

Міноборони встановило три категорії непридатних до військової служби:

Обмежено придатний;

Непридатний до військової служби у мирний час, але обмежено придатний у військовий;

Непридатний до військової служби з вилученням з військового обліку.

"Висновок військово-лікарської комісії (ВЛК) дійсний 12 місяців. Під час воєнного стану повторну медкомісію проходять навіть ті, хто пройшов її планово, незадовго до мобілізації. За цей період обставини могли змінитися і людина, яку визнавали раніше придатною, може, наприклад, мати причини для відстрочення чи навпаки", — пояснив фахівець.

За словами Карпенка, у військкоматі мають призначити нову ВЛК для призовника, якщо від часу останнього проходження пройшов рік. А якщо людина не погодилася з рішенням ВЛК, її можна оскаржити.

Як отримати відстрочку від служби у ЗСУ людям з інвалідністю?

Адвокат Богдан Пересада в коментарі на ресурсі B2Bconsult пояснив, що отримати відстрочку від призову чоловікові з 3 групою інвалідності можна лише після висновків ВЛК. Інакше ТЦК не бачитиме підстав для відсторонення від служби.

Пересада додав, що людина з цією групою інвалідності не підлягає мобілізації за ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Таких українців можуть мобілізувати лише за добровільною згодою.

Про підставу для відстрочення від мобілізації військовозобов'язаному треба повідомити військкомат, оскільки там не оформляють відстрочку від служби без проходження ВЛК. Юрист зазначив, що комісію потрібно проходити раз на 5 років.

"Формально ТЦК не захоче оформляти вам відстрочку без проходження ВЛК, це їхня позиція. Відсутність оформленої відстрочки не означає, що вас можуть мобілізувати", — сказав він.

Нагадаємо, що 18 червня стало відомо про стрілянину військкомів у місті Рені Одеської області. Стріляли на місцевому ринку під час спроби затримання чоловіка, якого хотіли доставити до ТЦК.

У військкоматі пояснили стрілянину в громадському місці необхідністю "зупинки групового тиску на військовослужбовців".