Очікуються контракти: Київ веде переговори щодо виробництва зброї на своїй території, – ЗМІ

За словами Сергія Боєва з Мінєвроінтеграції, Україна веде дуже детальні дискусії з партнерами. Мова йде також про виробництво БПЛА.

Україна веде переговори із західними виробниками зброї щодо збільшення виробництва зброї на її території. Про це повідомляє Reuters.

За словами Сергія Боєва, заступника Міністерства з питань європейської інтеграції, Україна веде дуже детальні дискусії.

"Ми ведемо з ними дуже детальні дискусії. І ми впевнені, що у нас будуть підписані контракти протягом наступних кількох місяців", — сказав Боєв.

Зазначається, що заохочення іноземних оборонних фірм виробляти зброю в Україні має дозволити Києву ефективніше задовольняти власні потреби. Окрім цього це дозволить створити додаткові робочі місця всередині країни, а також розбудовувати свою оборонну промисловість для глобального ринку.

Боєв додав, що для майбутнього стримування агресії Україна необхідна потужна оборонна промисловість та армія, тому міжнародні партнери вже зараз приїжджають в Україну для налагодження виробництва.

"Ми обговорюємо різні рівні співпраці. І деякі компанії кажуть, що вони готові прийти, інвестувати і виробляти безпілотники", — сказав Боєв.

Переговори щодо виробництва БПЛА в Україні можуть тривати довше, але Боєв вважає, що це буде ефективним способом отримати вигоду від наявного досвіду українських спеціалістів. Неназване джерело в європейській оборонній промисловості каже, що правила ЄС та стандарти їхнього тестування можуть ускладнити вихід на український ринок для виробництва. На це Боєв каже, що уряд готовий підтримувати компанії-інвестори.

Нагадаємо, 30 травня Володимир Зеленський заявив, що в Україні відкриє офіс компанія BAE Systems, яка надалі планує відкрити виробництво на українській території.

Також 19 червня в Lockheed Martin заявили про готовність постачати та модернізувати Україні винищувачі F-16, якщо будуть такі домовленості між урядами.