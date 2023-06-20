"Під запис пропагандистів": окупанти змушують дітей у таборах писати листи ЗС РФ

За інформацією підпілля, проводять ці заняття вчителі, яких РФ завезла зі своєї території. Вони диктували з шаблону усі фрази, які мали написати діти.

Російські окупанти почали використовувати маленьких дітей для того, щоб просувати власні пропагандистські наративи. Про це повідомляє пресслужба Центру національного спротиву 20 червня.

За інформацією українського підпілля, на тимчасово окупованих територіях "влада" змушує місцевих "учителів" проводити спеціальні заняття з дітьми. У таборах, які працюють при школах, діти змушені писати листи російським окупантам, які позбавляють їх дому та майбутнього.

"Зокрема, відповідні листи централізовано писали у таборах Бердянська та Мелітополя. Діти робили це під запис пропагандистів. Самі листи переписувалися з екземпляра та під диктовку російських вчителів, яких завезли до регіону", — йдеться у повідомленні.

У ЦНС окремо зазначають, що Російська Федерація продовжує перетворювати місцеві школи на пропагандистські установи. Батьки одержують штрафи за те, що їхні діти не відвідують уроки. Окупанти починають їх переслідувати та загрожують позбавити батьківських прав.

"У самих школах створено "молодіжні" та мілітарні рухи, вступ до яких фактично примусовий. Така політика спрямована на знищення самоідентифікації цілого покоління українців, що є ознакою геноциду", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 19 червня омбудсмен заявив, що в РФ знайшли хитру схему "усиновлення" українських дітей. Дітей забирають нібито в табори на півроку, після чого передають у нові сім'ї як позбавлених батьківського піклування. Україна зіткнулася з тотальною відсутністю системи захисту дітей у світі.