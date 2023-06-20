"У пріоритеті": ЗС РФ активізувалися на Бердянському напрямку через успіхи ЗСУ

За словами радника голови Маріуполя Петра Андрющенка, противник намагається перехопити ініціативу на полі бою. Задля цього термін навчання мобілізованих скоротили до одного тижня.

Російські окупанти різко активізували перекидання БК та живої сили на Бердянський напрямок, де ЗСУ проводять успішні наступальні дії. Про це у своєму Telegram-каналі написав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко 20 червня.

За його словами, супротивник значно активізувався на Бердянському напрямі. На фронт почали частіше перекидати боєкомплекти, частіше літає авіація, а також скоротилися терміни підготовки окупантів до бойових дій.

Російськiй Федерації, як зазначив радник мера Маріуполя, не дають спокою успіхи Збройних сил України на цьому напрямі, і вона всіляко намагається перехопити ініціативу, але безуспішно.

"Постачання вантажівок з БК приморським шляхом до Бердянська набирає обертів. Складається враження, що саме така дорога в пріоритеті", — йдеться у повідомленні.

У напрямі Пологів у Запорізькій області спостерігається активний рух авіації. Вже кілька днів ворожі гвинтокрили заходять із напрямку Ростова-на-Дону, а також із Приморсько-Ахтарську.

Петро Андрющенко додав, що наразі термін підготовки мобілізованих громадян, яких вивезли на війну в Україну, скоротився з одного місяця до одного тижня, адже окупанти переживають за свою лінію оборони на цьому напрямі.

"Доукоплектовують ними костяки підрозділів здебільше "ДНРівців". В цілому дорога на Бердянськ та Пологи зажила здебільше фронтом", — підсумував Петро Андрющенко.

Нагадаємо, 20 червня в ISW розповіли про успіхи контрнаступу ЗСУ. За інформацією аналітиків, у Запорізькiї області точаться бої. Водночас супутникові знімки підтверджують деокупацiю П'ятихаток.