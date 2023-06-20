Ядерний шантаж РФ не має бути поштовхом до капітуляції України, — Подоляк

За словами радника голови ОП, світ може знову дійти до ядерних перегонів і стрілка годинника Судного дня відсунеться. Уникнути цього сценарію можна лише тиском на Путіна.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк висловився про нові ознаки ядерного шантажу з боку Російської Федерації. На його думку, це не може стати приводом для капітуляції. Про це він написав на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter 20 червня.

Важливо розуміти, зазначив Михайло Подоляк, що наявність смертоносної зброї у противника не має впливати на загальний результат протистояння, а сам ядерний шантаж РФ не може впливати на українців та їхню свідомість.

"Ядерні погрози жодним чином не мають впливати на рішення українців про свій захист і на рішення союзників про нашу підтримку. Якщо хтось вважає, що наявність ЯЗ має слугувати поштовхом до капітуляції, подумайте: який сигнал це дає решті світу? "Міжнародне право не працює, ніхто вас не захистить, покладайтеся лише на себе?" — йдеться у повiдомленнi.

В результаті, продовжив радник глави Офісу президента, світ отримає нову ядерну гонку і стрілка на годиннику Судного дня знову посунеться до жахливого моменту.

Можна вийти з цього положення іншим шляхом – продовжувати тиск на Кремль.

"Натомість кожного разу Путін має отримувати чіткий сигнал з усіх частин земної кулі: щойно російська рука потягнеться до ящика Пандори, її буде без зволікань відтято", — підсумував Михайло Подоляк.

Нагадаємо, 20 червня в ГУР розповіли, чи може РФ завдати ядерного удару по Україні. Представник розвідки Андрій Юсов зазначає, що у Кремлі розуміють усі наслідки застосування смертоносної зброї, тому й не йдуть на цей крок. Україна разом із міжнародними партнерами стежить за розвитком подій.