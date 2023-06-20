"Кадирівці" на Бєлгородщині відмовилися бути "на нулі" і засіли в другій лінії, — Гіркін

Чеченські бійці пропустили поперед себе прикордонників РФ і зайняли позиції позаду них разом із російськими строковиками. Вояки бояться, що до них може "прилетіти" від ЗСУ.

В Бєлгородській області в РФ "кадирівці", які заявили про боротьбу з українськими ДРГ, відмовилися займати позиції на "нулі" і облаштувалися у другій лінії оборони. Про це повідомив терорист, ексофіцер ФСБ Ігор Стрєлков-Гіркін у своєму телеграм-каналі.

"Згідно з повідомленнями з Бєлгородської області, чеченські підрозділи зайняли позиції разом із строковиками позаду прикордонників у другій лінії. Окремі позиції, при цьому, чеченські підрозділи (нібито) займати відмовилися – лише разом із частинами МО РФ", — написав Гіркін.

В міжнародній розвідувальній спільності InformNapalm вважають, що таке рішення "кадирівців" цілком логічне, бо нещодавно вони підписували контракти з МО РФ, тож тепер є невід'ємною частиною армії, так би мовити є молодими контрактниками.

"Почастішали накриття штабів та скупчень "кадирівців", тому вони цілком обґрунтовано підозрюють, що їхні координати можуть зливати ЗСУ або "федерали", або "вагнерівці". Тож розчинитись серед підрозділів МО ФР — це для них єдиний шанс знизити ризики зливання їхніх позицій", — вважають аналітики спільноти.

Нагадаємо, що 13 червня глава Чечні Рамзан Кадиров заявив про готовність відправити в Бєлгородську область для боротьби з українськими ДРГ своїх бійців із підрозділу "Ахмат". Він заявив, що бійці разом з іншими підрозділами РФ запобігатимуть вилазкам ДРГ у прикордонних районах.

Раніше повідомлялося, що 9 червня "ахматівцям" дісталося від ЗСУ. Українські захисники обстріляли тренувальний табір "кадирівців" у окупованому Донецьку. Після чого 56 кадирівців вирушили додому у "чорних" пакетах.