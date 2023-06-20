"Загинув, потім воскрес і впав у кому": Буданов назвав фейки РФ недопрацьованими (відео)

Голова ГУР розповів, що вважає повідомлення про свою смерть смішними. Розвідник переконаний, що вони спрацювали лише для так званих "експертів", серед яких був Кива.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов прокоментував повідомлення російських пропагандистів про нібито його загибель внаслідок ракетного удару по будівлі відомства. Про це він сказав в ефірі телемарафону від 20 червня.

"Я сприймаю це досить смішно і реагую так само. Фейки на те і є фейки, щоб викликати якусь певну реакцію в аудиторії. Але це досить недопрацьовані фейки, скажімо так. Всі ж розуміли, що зі мною все нормально, тобто ті люди, які це робили", — заявив він.

Буданов підкреслив, що пропагандисти РФ усвідомлювали, що інформацію про нібито отримане ним поранення та смерть згодом спростують. На його думку, росіяни самі себе "виставили дурнями".

"Але вони спіймали на гачок таких "всесвітньовідомих експертів" на кшталт Іллі Киви, який з піною у рота розповідав, що я вже там спочатку загинув, потім воскрес, потім в кому якусь впав. Ну, нехай люди бавляться, чом би й ні", — зазначив голова ГУР.

Інтерв'ю з Кирилом Будановим (про фейки роспропаганди — з 6:31)

Нагадаємо, 15 червня у "РИА Новости" написали про те, що керівник ГУР Кирило Буданов нібито 29 травня отримав поранення та був транспортований в Німеччину на лікування. Раніше схожу інформацію публікував російський пропагандист Руслан Осташко.

Нещодавно, 19 червня, Буданов у коментарі Kyiv Post пожартував, що в Україні формують "спецзагін з безсмертних", який жахатиме росіян за мрії про захоплення українських земель.