В Івано-Франківську ТЦК заборонила лікарням госпіталізувати призовників без погодження (відео)

Щоб лягти до лікарні на планове обстеження чи операцію, чоловіки віком від 18 до 59 років мають надати документ від ТЦК. А про позапланову госпіталізацію чоловіків призовного віку медустанови мають щодня звітувати військкомату.

На Івано-Франківщині чоловікам призовного віку припинять надавати медичну допомогу до того моменту, поки вони не принесуть дозвіл із територіального центру комплектації. Про це заявив начальник Коломийської РВА Любомир Глушко в ефірі місцевого телеканалу у понеділок, 19 червня.

За його словами, у медичних установах регіону тимчасово припиняють планові госпіталізації військовозобов'язаних без узгодження із територіальним центром комплектування.

"З огляду на ситуацію воєнного стану, невідкладно підготувати та донести до місць охорони здоров'я Івано-Франківської області своє рішення щодо тимчасового припинення планових госпіталізацій військовозобов'язаних пацієнтів", — сказав Глушко.

Це пов'язано з тим, що рада оборони Івано-Франківської області ухвалила рішення про військовий облік усіх чоловіків віком від 18 до 59 років.

При цьому медзаклади зобов'яжуть повідомляти територіальні центри комплектації про позапланову госпіталізацію військовозобов'язаних. Інформацію про такі госпіталізації медики мають передавати до ТЦК щодня до 11:00.

Попередній скандал із ТЦК в Івано-Франківській області: з якими труднощами зіткнулися призовники

Раніше Фокус писав про те, що в Івано-Франківську видали один "повістку" на всіх. Наказ начальника Івано-Франківського ТЦК та СП, згідно з яким усі військовозобов'язані на території громади мають самостійно з'явитися у військкомат, не чекаючи на вручення повістки, викликав хвилю критики в суспільстві. Адвокат у сфері військового законодавства розповів, чому такі накази загалом з'являються в Україні.

За словами адвоката у сфері військового законодавства Олега Леонтьєва, немає закону, що дозволяє начальнику ТЦК видавати такі накази або навіть оголошення, оскільки це перевищує його повноваження.

На думку адвоката, такі дії ТЦК пов'язані з тим, що для видачі повісток особисто до рук має існувати реєстр військовозобов'язаних. При цьому заповнення реєстру багатьом ТЦК невигідно, адже в такому разі можуть розкритися різні махінації, уточнює він.

Нагадаємо, 20 червня, ЗМІ писали про те, що обмежено придатних можуть призвати до лав ЗСУ. Під час повномасштабної війни на медкомісію мають з'явитися ті, хто пройшов її планово до мобілізації. Навіть із 3-ю групою інвалідності відстрочку від призову можна отримати після висновків військових лікарів.

Також медіа писали про те, що співробітники ТЦК у Рівному вручили повістку 8-річній дитині. Абсурд ситуації полягає в тому, що батько хлопчика і так служить у ЗСУ з березня минулого року.