У Києві судитимуть активіста, який наклеїв на автівку ООН напис "Useless" (фото)

Активіста, який висловив свою позицію щодо бездіяльності міжнародної структури, судитимуть за хуліганство.

У Києві подали до суду на чоловіка, який 7 червня "прикрасив" написом "Useless" (переклад — від вас жодної користі, непотрібні) припарковані автівки спостерігачів ООН. Про це в мережі повідомив дописувач під ніком Йось (Йосип Гусак).

Він оприлюднив СМС-повідомлення з вимогою з'явитися до Подільського районного суду Києва.

"Повідомляється Гусак Йосип Валерійович як особа, яка притягується до адміністративної відповідальності про те, що судове засідання у справі 758/7017/23 за ст. 173 КУпАП призначене на 8:50 22 вересня 2023 року", – сказано у повідомленні.

Хто подав до суду на активіста, не повідомляється.

Стаття 173 інкримінує дрібне хуліганство і тягне за собою накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від 40 до 60 годин, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням 20% заробітку, або адміністративний арешт на строк до 15 діб.

Нагадаємо, що 7 червня у Києві на автівки ООН приклеїли надпис Useless у зв'язку з бездієвою позицією міжнародної структури стосовно підриву російськими окупантами греблі Каховської ГЕС.

Раніше повідомлялося, що радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що ООН своєю неадекватною реакцією на екологічну катастрофу в Україні, яку влаштували росіяни, підірвавши дамбу Каховської ГЕС, обнулила залишки своєї репутації.