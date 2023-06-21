З крилатими та балістичними ракетами: флот РФ отримає "підводний човен майбутнього", — росЗМI

Стратегічний атомний підводний човен "Імператор Олександр III" і багатоцільовий атомний підводний човен "Красноярськ" стануть на бойове чергування до кінця року, повідомили пропагандисти.

Після 2037 року нові стратегічні атомні підводні човни ЗС РФ будуть покликані замінити підводні крейсери серії "Борей". Таку заяву зробив гендиректор Центрального КБ морської техніки "Рубін" Ігор Вільніт, передає "РИА Новости".

КБ "Рубін" вважається головним російським розробником атомних стратегічних та неатомних підводних човнів, як і морських безпілотників. Зараз інженери КБ розробляють проєкт перспективного підводного човна "Арктур".

Гендиректор ЦКЛ назвав "Арктур" підводним човном майбутнього, оскільки, згідно з задумом, він комплектуватиметься і крилатими, і балістичними ракетами.

Підводний човен "Арктур"

Щобільше, до кінця 2023 року у російського флоту з'являться ще два підводні човни. За словами Олексія Рахманова, керівника Об'єднаної суднобудівної корпорації (ОСК), стратегічний атомний підводний човен "Імператор Олександр III" та багатоцільовий атомний підводний човен "Красноярськ" стануть на бойове чергування до кінця року.

До того ж за даними російських ЗМІ, "Красноярськ" пройшла тестування у морі та добудовні роботи планується завершити згідно з графіком.

Нагадаємо, що 20 червня президент США Джо Байден назвав реальною загрозу того, що РФ все ж таки зважиться на ядерний удар через війну в Україні. Але голова Білого дому не повідомив, на які дані розвідки він спирається.

Також повідомлялося, що у відповідь на заяву Байдена нардеп Олексій Гончаренко висловився щодо ідеї ініціювати в Україні власну ядерну програму.