Вчасно взяли: співробітник "Укренерго" збирався знеструмити 5 областей України, — СБУ (відео)

За версією слідства, чиновник працював у регіональному відділенні національної енергетичної компанії та передавав росіянам дані про напругу підстанцій та рівень пошкоджень після обстрілів.

Співробітники СБУ затримали "сплячого" агента Федеральної служби безпеки (ФСБ) Россі, який готував атаки на електропідстанції у п'яти областях України й при цьому працював у НЕК "Укренерго". Про це у середу, 21 червня, повідомили у пресцентрі СБУ.

За версією слідства, підозрюваний збирав інформацію про ключові електропідстанції у Харківській, Сумській, Полтавській, Донецькій та Луганській областях. Російський агент передавав окупантам дані про розташування енергооб'єктів, а також інформацію про напругу та рівень пошкоджень після обстрілу. Ці розвідувальні дані використовувалися Росією для підготовки нових та повторних повітряних ударів з метою повного знеструмлення зазначених п'яти областей України.

Зловмисника, який виконував розвідувальне завдання ФСБ, затримали у Харкові військові контррозвідники СБУ. З'ясувалося, що він був чиновником регіонального підрозділу НЕК "Укренерго", який очолює групу, яка оптимізує та розраховує втрати електроенергії.

"Встановлено, що російська спецслужба завербувала його ще задовго до початку повномасштабного вторгнення і перевела до "сплячого режиму". Після 24 лютого 2022 року ФСБ "активувала" свого агента і визначила йому завдання щодо проведення розвідувально-підривної діяльності проти України", — йдеться у повідомленні пресслужби відомства.

Також слідчі встановили, що агент та окупанти використовували заздалегідь налагоджені закриті канали електронного зв'язку для спілкування та передачі отриманої інформації. Він передавав зібрані відомості росіянам через посередника, який перебував у тимчасово окупованій Горлівці.

Під час обшуку в будинку затриманого знайшли мобільний телефон, ноутбук та планшет із доказами його злочинної діяльності. Слідчі СБУ висунули йому звинувачення за статтями 28 частиною 2 та 111 частиною 2 Кримінального кодексу, які кваліфікуються як державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Підозрюваного за рішенням суду помістили до СІЗО. Продовжується розслідування.

Нагадаємо, 20 червня стало відомо, що співробітники СБУ успішно запобігли передачі конфіденційної інформації від однієї з обласних військово-цивільних адміністрацій до Росії.

Раніше, 16 червня, співробітники СБУ повідомили про підозру ексзаступнику міністра оборони України та одного з його підлеглих, які незаконно привласнили з державного бюджету понад 1 млрд гривень.