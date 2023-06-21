Підняли по тривозі: винищувачі Typhoon перехопили літаки РФ біля авіапростору НАТО

Політ російської авіації не відповідав міжнародним нормам. Британські Typhoon були підняті по тривозі для перехоплення Ту-134 та Су-27.

У вівторок, 20 червня, увечері британські винищувачі Typhoon злетіли в небо над Естонією, щоби провести супровід російських військових літаків. Про це повідомили у пресслужбі Королівських ВПС Великобританії у Twitter.

"Винищувачі RAF Typhoon в Естонії були підняті через тривогу на перехоплення Ту-134 ВМФ Росії і двох літаків Су-27, які пролетіли близько до повітряного простору НАТО", — йдеться в повідомленні.

За заявою британських ВПС, політ російських військових літаків не відповідав міжнародним нормам, оскільки не встановили зв'язку з відповідним районом польотної інформації.

Нагадаємо, що 8 та 9 червня Військово-повітряні сили Великобританії виявили поблизу повітряного простору НАТО російські літаки. На їхнє перехоплення одразу ж направили винищувачі Альянсу. Вранці 9 червня британським льотчикам знову довелося перехоплювати один Ан-12 та один Ан-72, які рухалися на південь від материкової Росії до Калінінградської області. Пізніше ще два Ту-22М та два Су-30 також летіли на південь від материкової Росії над Фінською затокою та Балтійським морем.

Крім того, американські винищувачі перехопили шість російських бойових літаків на узбережжі Аляски 11 травня, коли в штаті проходили великі багатонаціональні військові навчання під керівництвом США.