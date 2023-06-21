Україна отримала від партнерів 45 радянських винищувачів та штурмовиків, – CNN

Повітряні сили щоденно зіштовхуються з більш потужнішими й сучаснішими російськими літаками. Попри це Захід поки передавав МіГ-29 та Су-25 з меншими можливостями, ніж у ПКС РФ.

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Повітряні сили постійно кажуть про необхідність постачання літаків. Проте Захід поки передавав радянські винищувачі та штурмовики. Про це повідомляє CNN.

Су-25 — це радянські штурмовики, які виконують завдання на наднизьких висотах, щоб їх не зафіксували російські радари ППО й літаки. Нині саме сучасніші винищувачі ПКС РФ є основною загрозою для українських льотчиків.

Льотчик з позивним "Пумба" каже, що вони стикаються з тим, що у окупантів Су-35 мають кращі радари та ракети з більшою дальністю. Фактично це означає, що ворог першим побачить й випустить ракету по літаку Повітряних сил України.

У виданні зазначають, що всього Україні передали 45 літаків — здебільшого це винищувачі МіГ-29 та невелика кількість Су-25. Основними донорами для Повітряних сил стала Польща, Словаччина та Північна Македонія. Остання передала штурмовики Су-25, які раніше Україна продавала країні. Словаччина передала всі наявні літаки МіГ-29, деякі з яких пройшли модернізацію. Польща також передала понад 10 одиниць МіГ-29 завдяки дозволу Німеччини, яка отримала ці літаки ще в часи розділення країни від СРСР.

Нагадаємо, 12 травня аналітики помітили штурмовик Су-25М1, який передали з Північної Македонії.

19 травня командир 299-ї бригади тактичної авіації Сергій Самойлов розповів, як їм вдалося зберегти весь авіапарк штурмовиків Су-25.