"ЗС РФ хочуть вийти на кордони": Маляр назвала найскладніший напрямок на фронті

За словами заступника міністра оборони, запеклі бої продовжуються на Лиманському напрямі, проте ЗСУ, незважаючи на ворожі штурми, мають частковий успіх і закріплюються на досягнутих рубежах.

Збройні сили України продовжують активні наступальні операції на напрямках Мелітополь та Бердянськ, Запорізької області. Про це у Telegram повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр.

Згідно з її заявою, за останні 24 години Сили оборони досягли часткового успіху, зміцнюючись на досягнутих рубежах та вирівнюючи лінію фронту.

"На сході наші захисники продовжують стримувати масштабний наступ російських військ на Лиманському та Бахмутському напрямах. Особливо важкі бої продовжуються на Лиманському напрямку в районах Ямполівка та Сріб'янське лісництво Донецької області. На напрямі Білогорівка — Шипилівка, наші війська вели наступальні дії. закріплюються на досягнутих рубежах", — йдеться у повідомленні.

Водночас східний напрямок продовжує залишатися основним фокусом настання супротивника.

"Мета — вийти на кордони Донецької та Луганської областей. Поблизу Бахмута ситуація незмінна, щодня відбуваються по декілька бойових зіткнень, лінія стабільна. Загалом на сході наші війська міцно тримають позиції, відбиваючи постійні ворожі атаки та завдаючи окупанту максимальних втрат", — додала Маляр.

Бердянськ та Мелітополь, Запорізька обл.

Нагадаємо, 20 червня Маляр розповідала, що українським військовим важко просуватися на півдні через те, що росіяни там окопалися, замінували територію.

Також нагадаємо, що у Міноборони закликали не чекати швидкого контрнаступу. За словами Олексія Резнікова, причина переоцінки та завищених очікувань від контрнаступу пов'язана з подіями минулої осені.