Україна отримала нові величезні пакети допомоги від союзників: хто приєднався та які суми

Західні країни, включаючи США, не забувають допомагати Україні та замислюються над її відновленням. При цьому існує думка, що Росія також має в цьому взяти участь.

21 червня у Лондоні проходить спеціальна конференція, присвячена відновленню України внаслідок російської агресії. Західні союзники виділили нові пакети допомоги, про які заявили під час заходу. Фокус зібрав усю інформацію про те, що отримає Україна.

Німеччина

У німецькому уряді заявили, що знову готові допомогти Україні. До нового пакету військової допомоги увійшли тягачі для танків, а також артилерійські боєприпаси.

Незабаром бійці на фронті отримають:

два тягачі для танків MAN HX81 та причепи до них;

тисяча артилерійських боєприпасів калібру 155 мм;

6 автомобілів для патрулювання кордону;

155-мм високоточні керовані боєприпаси Vulcano (у невідомій кількості).

У майбутньому Німеччина також хоче передати Україні ракети для ЗРК Patriot, але скільки їх буде — уряд також не вказав.

На конференції в Лондоні глава МЗС Анналена Бербок також заявила про виділення для України 381 млн євро на гуманітарні потреби.

"Німеччина розширює підтримку України в гуманітарній галузі. Ми надаємо 381 млн євро гуманітарної допомоги у 2023 році. Ми говоримо про генератори, продукти харчування, намети тощо", — йдеться у повідомленні.

Берлін продовжить також надавати допомогу у сфері розмінування.

Європейський інвестиційний банк

Відомство виділить Києву 840 млн євро на те, щоб реалізувати вже цього року всі пріоритетні проекти щодо відновлення інфраструктури України.

Віце-прем'єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков та президент ЄІБ Вернер Хоєр підписали спеціальний меморандум про співпрацю.

Виділені кошти спрямують на відновлення муніципальної інфраструктури, серед яких школи та лікарні; на громадські будинки з урахуванням енергоефективності; відновлення водопостачання та водовідведення, а також транспортних мереж та громадського транспорту.

У майбутньому вестиметься робота над тим, щоб запровадити та застосувати в Україні пакети технічної та консультаційної допомоги для України. Сума цієї допомоги становить близько 100 мільйонів євро.

Франція

Глава міністерства закордонних справ Франції Катрін Колонна заявила, що Париж готує новий механізм військового страхування для того, щоб підтримати Україну. Реалізовуватимуть його за допомогою французького державного інвестиційного банку.

Усі плани узгоджуються із механізмом страхування, який підготувала Україна та Британія.

Крім того, Париж передає Києву 40 мільйонів євро для екстреної реконструкції, і ця допомога надійде вже цього року. Пов'язано це також з тим, що попереду зима та Росія знову може спробувати обстрілювати критичну інфраструктуру України.

"Наше зобов'язання підтримувати відновлення України — це також сигнал, який ми посилаємо Путіну: сигнал про те, що ми підтримуватимемо стільки, скільки буде потрібно, і що він не зможе нас перечекати. Це сигнал, який має переконати Росію в тому, що вона зайшла у глухий кут і має негайно припинити свою агресію. Для досягнення цієї мети Франція готує багаторічний пакет громадянської допомоги Україні, який включатиме гуманітарну допомогу, допомогу для підтримки економічної та фінансової стабільності", — йдеться у повідомленні.

Великобританія

На конференції в Лондоні прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак зазначив, що протягом наступних трьох років Україна отримає 3 мільярди євро, які також допоможуть оговтатися Україні від російської агресії.

Йдеться про кредитні гарантії, а також запуск британсько-українського технологічного мосту, щоб допомагати інвестиціям та талантам.

"Все це частина величезних колективних зусиль союзників і партнерів з усього світу, зокрема значної нової підтримки з боку ЄС, про яку також буде оголошено цього тижня", — йдеться у повідомленні.

Британці також наголосили, що якщо в Україні правильно збудувати платформу бізнесу, то в майбутньому це допоможе залучити нові інвестиції.

США

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон також допоможе Україні. 1,3 мільярди доларів, про виділення яких розповіли на конференції, підуть на відновлення всіх руйнувань. Зокрема йдеться про енергосистему, а також критично важливу інфраструктуру.

"Зараз я хочу сказати, що за сприяння Конгресу США ми надамо новий пакет фінансової допомоги більш ніж на 1 млрд. доларів. Зокрема, ми інвестуємо близько 520 млн. доларів, щоб відбудувати об'єкти критичної енергетичної інфраструктури України", — йдеться в повідомленні.

Окремо представник США додав, що Російська Федерація також зобов'язана взяти на себе обов'язки, які допоможуть відновити Україну. Йдеться про репарації.

Такої думки дотримується і прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Це було б логічно, чесно та справедливо. Уряд готує чесний механізм, який би допоміг конфіскувати російськi активи на суму не менше 500 мільярдів доларів, які заморожені на Заході.

Єврокомісія

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у ході конференції заявила, що до 2027 року Європейський Союз планує покрити приблизно 45% усіх потреб України у фінансовому плані.

До цього року дефіцит в українській податковій системі досягне приблизно 60 мільярдів євро, а потреби швидкого відновлення країни досягнуть суми в 50 мільярдів євро.

"Це означає, що загалом дефіцит становитиме 110 млрд євро до 2027 року. Тому вчора я запропонувала членам ЄС покрити 45% цього дефіциту. Це становить близько 50 млрд євро для України", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 21 червня президент Володимир Зеленський назвав п'ять основ миру в Україні. За його словами, західні союзники мають допомогти у відновленні всіх руйнувань. Це може надати мільйони робочих місць громадянам з усього світу, а також принести мільярдний виторг компаніям, які цим займуться.