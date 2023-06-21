Атакували 10 танків і гвинтокрил: 10 бійців НГУ добу відбивали ворожий штурм (відео)

Ворожий штурм тривав трьома хвилями. Бійцям НГУ вдалося знищити 5 ворожих танків.

На одній з ділянок фронту в Україні на початку червня вібувся бій, про який тільки зараз стало відомо. Його вели 10 бійців НГУ, позицію яких атакували 10 ворожих танків. Про цей бій розповіли в батальйоні "Свобода" НГУ.

На початку червня одну з позицій 3-го Батальйону "Свобода" Бригади швидкого реагування НГУ "Рубіж" атакували російські танки. Штурм тривав добу і йшов у 3 хвилі. В українському окопі, який був завдовжки близько 10 метрів, перебували 10 бійців.

Їх атакували 10 російських танків за підтримки гвинтокрила. Фактично на кожного бійця прийшлося по ворожому танку.

Як розповів командир батальйону Петро Кузик, в тому надважкому бою Росія втратила 5 танків.

На опублікованих кадрах видно, як українські захисники нищать ворожу техніку.

Нагадаємо, що на Бахмутському напрямку 10 бійців Президентської бригади, яких зарахували до 200-тих, вижили, відбили штурм росіян, який тривав 12 годин, та втримали позицію.

Раніше повідомлялося, що в районі Бахмута на Донеччині десантники ЗСУ за 15 хвилин провели штурм і вибили російських окупантів з їхніх позицій. Штурм ворожих позицій українські захисники вели на відстані 5 метрів, продемонструвавши свою перевагу над противником у стрілецьких боях.