ЗС РФ погрожують підірвати 20 тон боєприпасів на Херсонщині, — ОК "Південь"

Російські окупанти переміщують населення на вигідні для себе позиції і використовують місцевих жителів як живий щит, вважають в ОК "Південь".

Жителі Херсонщини в соцмережах повідомили, що ЗС РФ планують підірвати 20 тонн своїх боєприпасів у селищі Рикове Генічеського району Херсонської області і наказали жителям евакуюватися з населеного пункту. В ОК "Південь" назвали це шантажем місцевого населення. Про це 21 червня, в ефірі телеканалу FREEДОМ сказала начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

"Вони можуть таким чином залякуючи місцевих, звільнити територію для базування своїх підрозділів. Також вони можуть перебазувати місцеве населення в потрібну їм локацію — там, де зможуть прикриватися ними як живим щитом. Там розгортають свій пункт управління або пункт зосередження особового складу, і вже можуть там дозволити собі перебувати більш спокійно, розуміючи, що по мирних жителях Сили оборони не працюватимуть", — пояснила вона.

Вона додала, що крім залякування російські окупанти також намагаються підкупити місцеве населення, обіцяючи винагороду за інформацію про ЗСУ, розсилаючи відповідні SMS-повідомлення.

"Вони вдаються до таких психологічних операцій саме тоді, коли нема чим аргументувати перед своїм же керівництвом в реальному бойовому зіткненні, на реальному полі бою і вони намагаються в такий спосіб здобути інформацію. Це ще раз підтверджує, що лояльних до "руського міра" людей на тимчасово окупованій території з кожним днем дедалі менше. Навіть ті, хто були спочатку налаштовані начебто і "так", і "ні", дедалі більше й твердіше переконуються, що все-таки "ні" і все-таки вони з Україною", — сказала Гуменюк.

Нагадаємо, що ЗС РФ почали повертатися на позиції в Херсонській області, з яких втекли після підриву Каховської ГЕС. Інтенсивність обстрілів регіону повертається до того рівня, на якому була до підриву ГЕС.

20 червня секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що під окупацією росіян перебувають понад 200 потенційно небезпечних для України об'єктів.