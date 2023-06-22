Непридатна техніка для ЗСУ: Пентагон виправляє помилки у зберіганні озброєння для України

Військове керівництво США зобов'язалося розглянути всі аспекти випадку виявлення непридатної до експлуатації техніки і внести необхідні поліпшення в програму зберігання на базах APS.

Американські військові переглядають порядок зберігання техніки за кордоном після того, як генеральний інспектор Міністерства оборони США виявив, що один із армійських підрозділів і підрядник відправили в Україну бронемашини Humvees з шинами, що прогнили. Найвище військове керівництво зобов'язалося внести необхідні поліпшення до програми армійських запасів. Про це йдеться у матеріалі Defence One від 20 червня.

Оглядачі пишуть, що на базах типу Army Prepositioned Stock (APS), розміщених за кордоном, зберігаються великі запаси техніки, що дозволяє швидко направляти озброєння в необхідні місця. Після повномасштабного вторгнення Росії військове керівництво США розпорядилося про відправлення в Україну з бази в Кувейті всіх 6 гаубиць M777 та всіх 29 своїх бронемашин M1167 Humvees.

Однак у процесі перевірок з'ясувалося, що у M777 були проблеми з механізмами стрільби, деякі з яких могли призвести до загибелі гарматного розрахунку. А всі бронемашини, крім однієї, мали шини, що згнили, які були виявлені після того, як одна шина і запасна розірвалися перед відправленням техніки в Україну.

У зв'язку з цим 25 травня генеральний інспектор Пентагону опублікував звіт, в якому звинуватив армію та її підрядника у невиконанні певних перевірок технічного обслуговування. Зокрема у звіті було сказано, що подібна недбалість у зберіганні техніки мала місце ще з 2018 року.

У результаті з'ясувалося, що на базах APS близько 10% озброєння мають ті чи інші проблеми через неналежне технічне обслуговування. Водночас інспекція наголосила на оперативності, з якою техніка доставлялася до пунктів призначення, що безумовно стало позитивним моментом на тлі виявлених проблем.

Раніше повідомлялося, що експосол США Майкл Макфол заявив, що з правильним розподілом допомоги Україна може перемогти війну до кінця року. Він уточнив, що звертався до адміністрації президента Джо Байдена з проханням надати Україні все необхідне озброєння для перемоги.