"Могли застосувати Кинджали": у ЗСУ повідомили деталі нічного обстрілу України

За словами спікера Повітряних сил Юрія Ігната, нічний обстріл був не такий масштабний, як раніше. Відомо, що ворог застосував Shahed і літаки Ту-22МЗ для атаки на Україну.

У ніч проти 22 червня Україну знову атакували російські окупанти. У Повітряних силах проводиться перевірка інформації про кількість випущених ракет і наявність "Шахедів". Додатково росіяни могли застосувати й ракети "Кинджал". Про це повідомляє представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Масштаб не такий масований, як раніше. Але маємо інформацію, вона ще уточнюється, і ми оприлюднимо наслідки бойових ударів по Україні", — сказав він.

За його словами, під час атаки на Україну було використано як ракети "Шахед", так і літаки Ту-22МЗ. Додатково було зафіксовано пуски ракет із Азовського моря, а також передбачається можливе використання винищувачів МіГ-31.

"Ця інформація уточнюється, і згодом матимемо остаточні дані про те, що саме сталося. Тому що знаємо, які ракети може нести МіГ-31, це "Кинджали" ті самі. Тому уточнимо й надамо інформацію пізніше", — додав Ігнат.

Нагадаємо, що в ніч із 21 на 22 червня ЗС РФ здійснили масовану атаку на Україну, застосувавши ракети різного базування й іранські дрони-камікадзе Shahed.

А днем раніше про небезпеку повітряних атак оголошувалося в більшості регіонів України: були вибухи та збиті БПЛА.