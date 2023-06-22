"Це початок кінця": Сальдо погрожує Україні після удару по Чонгарському мосту (відео)

За словами глави окупаційної адміністрації Херсонської області, пошкодження мосту ніяк не вплине на плани Кремля. Сальдо також запевнив, що суспільству нібито нема про що переживати.

Глава окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо обіцяє помститися українській стороні за те, що вона нібито вдарила по Чонгарському мосту в Криму. Звернення він опублікував у своєму Telegram-каналі 22 червня.

За його словами, удари по мостах на кордоні Херсонської області та Кримського півострова є безглуздими, але найбільше його турбує той факт, що атака припала на День пам'яті та скорботи, тому він порівняв Україну з нацистською Німеччиною.

"Чергова безглузда дія за вказівкою з Лондона, зроблена київським режимом. Це нічого не вирішує для результатів спецоперації. Це абсолютно безглуздо, таке слово є в українській мові. Так, просто нашкодити. Сьогодні, саме 22 червня. Це натяк на що? На те, що це початок кінця для київського режиму?" — йдеться в повідомленні.

Окрему увагу Володимир Сальдо приділив погрозам і шантажу. Він заявив, що в окупантів нібито є координати мостів на Одещині та в молдовському селі Джурджулешти, тож відповідь вони обіцяють дуже серйозну і негайну.

А ось для місцевих жителів, за словами глави окупаційної адміністрації, немає нічого страшного, адже сполучення з Кримським півостровом триває.

"Є інші шляхи, нехай і трохи довші. Ціни на продукти харчування, якщо хтось спробує їх підняти, будуть регулюватися. Усі проблеми будуть вирішені. Уже зараз Уряд Російської Федерації вживає заходів до ліквідації пошкоджень мостових переходів", — спробував заспокоїти народ Володимир Сальдо.

Українська сторона ніяк не коментувала звинувачення з боку РФ на момент публікації матеріалу.

Нагадаємо, 22 червня повідомлялося, що в Криму вдарили по Чонгарському мосту, а колаборанти поскаржилися на прильоти ракет Storm Shadow. Через пошкодження мосту застрягли машини з різних боків. Охочих покинути півострів перенаправляють через Кримський міст або через Армянськ.