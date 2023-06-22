ЗСУ знайшли спосіб боротися з Shahed: річковий флот зупиняє атаки БПЛА в зародку, — CNN

Як зазначають журналісти, Києву складно конкурувати з РФ у Чорному морі. Але на могутньому Дніпрі все інакше: у ЗСУ є щонайменше 18 катерів Dauntless Sea Ark із двома автоматами, що кріпляться, і гранатометом 40 мм — це необхідна міць для річкових операцій ССО.

Передані США патрульні катери Sea Ark Dauntless складають основу річкового флоту ЗСУ, який нещодавно з'явився. Ці катери використовуються також для боротьби з іранськими безпілотниками, що летять низько і тому не потрапляють на радари. Про це повідомляє CNN.

У катерів небагато броні, але вони ухиляються від ворожих атак за рахунок швидкості та маневровості.

"Ми шукаємо ворогів скрізь — у повітрі, на землі та на річці, — розповів про своє завдання капітан Антон, його прізвище не називають із міркувань безпеки. — Весь Дніпро — від півночі до півдня — річковий флот має його захищати".

Дніпро, який тягнеться на 2200 км, вважається четвертою з найдовших річок Європи. Це стратегічний об'єкт: з'єднує Київ, м. Дніпро, Запоріжжя та Херсон, забезпечує доступність водних ресурсів, електрики та слугує природним захистом від ворожих армій. Дніпровська вода також охолоджує ядерні реактори на Запорізькій АЕС.

"Річка — стратегічний об'єкт, — пояснив капітан. — Тепер [після вибуху на Каховській ГЕС] ми розуміємо, наскільки важливо його убезпечити".

Саме тому Україна і почала розвивати річковий флот: щоб узяти під контроль річку та її узбережжя для контрнаступу. Крім обладнання радянських часів і цивільних суден, модернізованих як військові, Україна нещодавно отримала підтримку від США і НАТО, щоб посилити свою річкову флотилію.

Патрульний катер Dauntless Sea Ark

За інформацією Держдепартаменту США, тільки лише Вашингтон передав Україні 62 берегових і патрульних човни, зокрема щонайменше 18 патрульних катерів Dauntless Sea Ark.

Їхня максимальна швидкість — 35 вузлів (близько 65 км/год). Dauntless Sea Ark комплектується двома встановленими автоматами та гранатометом 40 мм. Що додає такої необхідної потужності для річкових операцій ЗСУ.

"Наша місія — патрулювати Дніпро. Оскільки після 24 лютого будь-яка навігація заборонена, доводиться перевіряти кожен човен, який з'являється… щоб перевірити будь-які підозрілі об'єкти", — пояснив він.

Капітан Антон каже, що його бійці не тільки охороняють річку, а й беруть участь в операціях ППО, захищають від атак дронів великі міста, такі як Київ

Спочатку основною проблемою були російські інсургенти та інша диверсійна активність, але відтоді, як Москва почала атакувати українські міста іранськими дронами Shahed, береговій охороні стали відводити додаткову роль.

"Росія часто запускає дрони над річкою, близько до води, тому українським ППО і радарам складно їх виявити. Тут доводиться діяти річковому флоту. Коли Росія застосовує дрони Shahed, ми можемо на цих човнах їх атакувати, що також частина нашої роботи", — пояснив капітан.

Попри деякі успіхи — потоплення крейсера "Москва", повернення контролю над островом Зміїний тощо — Києву, зазначають журналісти, все ж складно конкурувати з РФ у Чорному морі. Москва зберігає там значну частину Чорноморського флоту, а допомога США переважно була спрямована на посилення наземних сил.

Однак на могутньому Дніпрі все інакше. Після повернення Херсона українські ССО стали використовувати водний шлях для своїх рейдів через річку.

Нагадаємо, що в ніч на 22 червня російські війська використовували дрони "шахеди" в масованій атаці по українських містах. Було завдано удару по Покровську, дрони атакували Одеську область, лунали вибухи в Кривому Розі.

Також повідомлялося, що під час нічного обстрілу російські війська "могли застосувати Кинджали".