Удар по Чонгарському мосту: у мережі показали момент влучання ракети (відео)

На кадрах можна побачити, що снаряд пролетів у бік об'єкта через контрольно-пропускний пункт, після чого пролунав вибух.

У мережі з'явилися нові кадри удару по Чонгарському мосту, який з'єднує Кримський півострів і Херсонську область. В атаці на нього росіяни встигли звинуватити Україну. Ролик опублікував народний депутат Юрій Мисягін у своєму Telegram-каналі 22 червня.

На відеоролику, знятому камерою спостереження з боку материкової частини України, а саме на контрольно-пропускному пункті, можна побачити, як ракета пролітає в бік мосту, після чого відбувається гучний вибух. Дим різко почав поширюватися місцевістю.

Російські ЗМІ після цього почали писати, що запущені снаряди пробили наскрізь міст одразу у двох місцях, а також було пошкоджено дорожнє покриття дублюючого мосту.

Місцева "влада" закликала жителів окупованих територій обирати маршрут через Армянськ для поїздок на півострів, де дорога все ще ціла.

Водночас у Криму вже почали заявляти про те, що Чонгарський міст збираються відновити протягом кількох тижнів і питання про організацію руху однією зі смуг уже почали вирішувати.

"Якщо ми беремо повністю відновлення мостової споруди, тобто прольоту, який пошкоджено, це максимум займе кілька тижнів, оскільки необхідно замовити відповідні матеріали", — повідомив "міністр транспорту" Криму Микола Лукашенко.

Нагадаємо, 22 червня російські ЗМІ почали стверджувати, що міст у Чонгарі атакували чотири ракети. За даними пропагандистів, у дорожнє полотно влучив один снаряд. У Слідкомі Росії перевірили осколки ракет і знайшли на них нібито французьке маркування.