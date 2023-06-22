Врятувала ванна: житель Покровська розповів, як вижив під час ракетного удару РФ (відео)

Шахтар Ігор, який вийшов на пенсію, розповів, що зайшов у ванну кімнату, коли стався ракетний удар по місту на заході Донецької області. Його гараж і автомобіль повністю знищено.

Житель Покровська Донецької області розповів, що під час ракетного удару вночі 22 червня його жбурнуло в стіну ванної кімнати. Про це повідомляє Sky News.

Російська ракета влучила в житловий район міста Покровська, унаслідок цього поранення дістали чотири місцеві жителі, зокрема й дитина.

На опублікованому відео шахтар Ігор, який вийшов на пенсію, розповів, що зайшов у ванну кімнату, коли стався ракетний удар.

Наслідки обстрілу Покровська

Ударною хвилею було вибито шибки, осколками яких зараз усіяна підлога будинку. Його гараж і автомобіль повністю знищено.

За даними Головного управління Нацполіції в Донецькій області, російські війська атакували житлові будинки Покровська ракетами "Іскандер".

Загалом осколки та вибухова хвиля пошкодили понад 50 будинків. Одна з жінок потрапила в лікарню, чотири людини від госпіталізації відмовилися.

За даними відомства, ЗС РФ обстріляли 13 населених пунктів регіону ракетами "Іскандер", С-300, авіаційними снарядами, "Градами", артилерією і танками.

Крім Покровська, ударів завдавали по Авдіївці, Костянтинівці, Часовому Яру, смт Нью-Йорк, Північному, Щербинівці, Ясногірці, Антонівці, Галіцинівці, Ласточкиному, Новоочеретуватому і Рай-Олександрівці.

Нагадаємо, що ЗСУ знайшли можливий спосіб боротися з атаками БПЛА. Річковий патруль на катерах Dauntless Sea Ark у зародку зупиняє Shahed. Катер укомплектований двома автоматами, що кріпляться, і гранатометом 40 мм.

Також повідомлялося, що дрон-камікадзе TORO протаранив росіян на БМП. Російські військовослужбовці не чекали атак на віддаленій відстані від фронту і підставили себе під удар.