"Знаємо з ким маємо справу": голова Запорізької ОВА висловився про ситуацію на ЗАЕС (відео)

Як зазначає Юрій Малашко, військові ЗС РФ зберігають на ЗАЕС важке озброєння і періодично пошкоджують високовольтні лінії. Крім того, персонал станції вже другий рік фактично утримується росіянами в заручниках.

Ситуація на Запорізькій атомній електростанції стабільна. На випадок реальної ядерної загрози владою розроблено відповідний план. Про це сказав голова Запорізької ОВА Юрій Малашко у відеозверненні 22 червня.

Чиновник зазначив, що найбільша в Європі атомна електростанція сьогодні перебуває в центрі уваги через ядерний шантаж з боку держави-окупанта. Військові ЗС РФ зберігають на АЕС важке озброєння та періодично пошкоджують високовольтні лінії обстрілами.

"Всупереч окупації наразі ситуація на ЗАЕС стабільна, радіаційний фон у нормі, рівень води в ставку-охолоджувачі в нормі. Українські фахівці на місці", — сказав Малашко.

Очільник ОВА наголосив, що персонал станції вже другий рік фактично утримується росіянами як заручники. Попри це, люди продовжують працювати в надскладних умовах, контролюючи стан енергоблоків і забезпечуючи їхню експлуатацію.

"Ми знаємо з ким маємо справу і тому готові до будь-якого розвитку подій. Обласною владою разом з усіма профільними службами розроблено відповідні плани дій і неодноразово проводилися спеціальні навчання на випадок реальної ядерної загрози", — заявив чиновник.

Малашко також закликав громадян зберігати спокій і довіряти тільки інформації на українських офіційних ресурсах. За його словами, через неправомірні та небезпечні дії окупантів весь світ може опинитися під загрозою. Тому Україна чекає реальних кроків від міжнародних організацій.

Нагадаємо, що 22 червня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Російська Федерація може вчинити терористичний акт на Запорізькій АЕС. Ці дані вже передані партнерам України з Європи, Америки, Китаю, Бразилії, Індії, арабського світу та країн Африки.

Фокус також писав про те, чим загрожує аварія на ЗАЕС і які регіони в небезпеці. За даними екологині Тетяни Тимочко, площа радіаційного зараження може сягнути 2 млн кв. км.