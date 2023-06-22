Накинеться на інші країни: Дуда розповів, кому ще загрожує небезпека від РФ (відео)

Польський лідер упевнений, що Україна має повністю відновити свою територіальну цілісність, а інші країни не повинні підштовхувати Київ на поступки Москві.

Якщо Україна програє війну, то російські військові з великою ймовірністю вторгнуться в інші країни. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда в інтерв'ю Фактам ICTV, яке було опубліковано в четвер, 22 червня.

Він порівняв Росію з диким звіром, який нападає на людей. Він додав, що в подібних випадках дикого звіра зазвичай вистежують і застрелюють, оскільки він став небезпечним.

"Якщо РФ "з'їсть" Україну, навіть частково, вона кинеться на решту України, щойно оговтається. А потім накинеться на інші країни: Польщу, країни Балтії, на країни колишньої сфери впливу Радянського Союзу", — сказав Дуда.

Закінчення війни в Україні: як це бачить Польща

На думку Анджея Дуди, абсолютною умовою справедливого завершення війни буде тільки перемога України.

"Справедливість на боці тих, хто захищає свою свободу, незалежність, дім, свою країну. Ми прекрасно знаємо, хто тут бандит, агресор і нападник, а хто жертва і хто захищається", — сказав політик.

Польський президент також звернувся до лідерів тих країн, які так чи інакше виступають за компромісне вирішення конфлікту між Україною і Росією.

"Нехай Україна отримає назад Донецьк, Луганськ і Крим, а хтось нехай віддасть Росії шматок своєї території", — сказав Дуда.

Крім того, як зазначив польський президент, РФ повинна буде платити Україні репарації доти, доки країна не відновиться від війни.

Нагадаємо, 22 червня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що буде стільки контрнаступів, скільки потрібно, щоб вигнати РФ з нашої території. Західні партнери налаштовані на перемогу України, і ніхто не тисне на Київ, щоб посадити його за стіл переговорів із Кремлем, упевнений глава профільного міністерства.

Цього ж дня президент України Володимир Зеленський дав оцінку літньому контрнаступу ЗСУ. За словами політика, підривом Каховської ГЕС росіяни намагалися уповільнити просування Сил оборони, але це лише розлютило людей.