Якщо РФ застосує ядерну зброю в Україні, то вступить у війну з НАТО, — сенатори США (відео)

Американські політики попередили, що якщо росіяни виконають наказ Володимира Путіна завдати ядерного удару по Україні або спровокують аварію на ЗАЕС, то за цим наступить "масивна відповідь від НАТО".

Якщо Російська Федерації застосує ядерну зброю, намагаючись зупинити контрнаступ Збройних сил України, то опиниться у війні проти Північноатлантичного Альянсу. Про це сказав американський сенатор Ліндсі Грем, пише "Голос Америки" 22 червня.

Повідомляється, що республіканець Ліндсі Грем і демократ Річард Блументаль внесли на розгляд до Сенату відповідний проєкт резолюції.

Під час одного зі своїх виступів у Конгресі Грем вказав на те, що ядерний удар Росії по Україні призведе до радіаційного зараження величезних територій, зокрема країн НАТО. Він також висловив стурбованість перекиданням російської ядерної зброї на територію Білорусі.

На думку Грема, щоб запобігти ядерній катастрофі, необхідно чітко окреслити наслідки, до яких призведуть дії Кремля в цьому напрямку.

"Наше повідомлення до тих, хто оточує Путіна. Якщо ви зробите це, якщо ви виконаєте його наказ, якщо він коли-небудь його дасть, ви можете очікувати масивної відповіді від НАТО, і ви опинитеся у війні проти НАТО", — заявив сенатор.

Сенатори США відреагували на ядерні погрози РФ

Зі свого боку Річард Блументаль зазначив, що радіація катастрофічно позначиться на здоров'ї українців і жителів сусідніх європейських країн, особливо Польщі. Сенатор застеріг РФ від застосування ядерної зброї, а також від дій на Запорізькій АЕС, які могли б загрожувати країнам НАТО.

"Це не якась безвідповідальна або панічна резолюція, вона ґрунтується на фактах і науці та призначена для того, щоб відправити послання Володимиру Путіну і його військовим: вони будуть знищені, їх буде стерто", — попередив Блументаль.

Нагадаємо, що 22 червня голова Запорізької ОВА Юрій Малашко висловився про ситуацію на ЗАЕС, зазначивши, що військові ЗС РФ зберігають там важке озброєння і періодично пошкоджують високовольтні лінії.

Фокус також писав про те, чим загрожує підрив Запорізької АЕС і які регіони в небезпеці. За словами еколога, у разі аварії площа радіаційного зараження може сягнути 2 млн кв. км.