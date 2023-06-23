Що робити в разі теракту на ЗАЕС: у МВС підготували інструкцію (інфографіка)

В разі контакту з радіацією правоохоронці радять перебувати в укритті, "помитися" повноцінно або частково та змінити одяг. Рівень небезпеки може підвищити навіть кондиціонер для волосся.

Президент Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти можуть здійснити теракт на Запорізькій АЕС. Пресслужба Міністерства внутрішніх справ України 22 червня опублікувала детальну інструкцію для українців про те, як поводитися у разі радіаційної аварії.

Перше, що радять у міністерстві — це перебувати в укритті, а саме:

триматись якомога далі від стін та даху;

залишатись у кімнаті без вікон та дверей на вулицю;

закрити усі щілини та отвори (наприклад, скотчем або мокрою тканиною);

вимкнути усі системи вентиляції, зокрема обігрівачі та кондиціонери;

не залишати укриття до інших вказівок органів влади.

У МВС закликають слідкувати за офіційними джерелами інформації (пресслужбами ДСНС, поліції та місцевої влади), а також увімкнути телебачення або радіо.

В разі теракту необхідно обережно зняти з себе верхній шар одягу, герметично запакувати його та тримати якомога далі від людей або тварин.

За можливості краще прийняти душ, однак і тут варто дотримуватись певних правил:

використовувати мило та помити голову шампунем;

утриматись від застосування кондиціонера для волосся, щоб не закріпити радіоактивний матеріал;

не терти та не дряпати шкіру, щоб він не потрапив у рани.

"Якщо можливості прийняти душ немає, вимийте з милом під проточною водою руки, обличчя та відкриті ділянки шкіри", — радять у міністерстві.

Пресслужба зазначила, що в разі, якщо немає навіть доступу до води, потрібно протерти шкіру тканиною. У МВС підкреслили, що особливу увагу необхідно приділити рукам, обличчю, повікам, віям та вухам.

Після зазначених вище дій згідно з інструкцією треба одягнути чистий одяг та допомогти близьким.

"За можливості робіть це в рукавичках і масці чи респіраторі", — додали у міністерстві.

Фото: пресслужба МВС Фото: пресслужба МВС Фото: пресслужба МВС Фото: пресслужба МВС Фото: пресслужба МВС

Нагадаємо, 22 червня президент України Володимир Зеленський проінформував, що росіяни розглядають сценарій теракту на ЗАЕС з викидом радіації. За його словами, дані про це вже надані партнерам з Європи, Америки, Китаю, Бразилії, Індії, арабського світу та країн Африки.

Також 22 червня голова Запорізької ОВА Юрій Малашко завірив, що місцева влада регіону готова "до будь-якого розвитку подій" та розробила плани дій на випадок ядерної загрози.

Інстукціями щодо того, як діяти в разі радіаційної аварії, поділились і у Міністерстві охорони здоров'я.