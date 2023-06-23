"Викувати щит": Україна може швидко створити ядерну зброю, — Арестович (відео)

За словами ексрадника ОП, Росія може завдати ядерного удару, якщо ЗСУ зайдуть до Криму. Тоді у Києва не залишиться варіантів, окрім власної розробки та отримання збагаченого урану.

Україна могла б створити ядерну зброю в короткі терміни. Про це сказав колишній радник Офісу президента України Олексій Арестович в інтерв'ю ексадвокату, блогеру Марку Фейгіну.

"Деякий час займе отримання збагаченого урану. Всяке буває. Чи мало, де цей уран валяється. Ідеш, а там бочка з ураном валяється. Головне, що можемо", — повідомив він.

Якщо проти України застосують ядерний удар, інших варіантів, крім власної розробки, у Києва не залишиться, переконаний Арестович.

"По нас вдарили ядерною зброєю. Тут треба або за один день приймати нас у НАТО. Або ми тоді вже будемо створювати ядерну зброю, тому що інших гарантій немає. Доведеться кувати ядерний щит самостійно", — вирішив ексрадник.

Імовірність застосування Росією ядерної зброї існує, якщо ЗСУ зайдуть в Крим, додав Арестович.

"Крим — перлина корони Путіна і просто так його захоплення збройним шляхом він дозволити собі не може. Він спробує вдатися до ядерного шантажу — приведення в підвищену бойову готовність. Але китайці будуть проти", — підсумував він.

Нагадаємо, що сенатор Ліндсі Грем заявив про вступ Росії у війну з НАТО в разі застосування ядерної зброї під час зупинки контрнаступу ЗСУ.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що світ зможе ефективно відреагувати на ядерний шантаж Путіна. Один із варіантів — позбавлення життя російського диктатора.