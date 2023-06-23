Ймовірно, "Прорыв": Сили оборони України знищили російський танк на Донеччині (відео)

Спочатку місцеперебування танка зафіксували безпілотники, а згодом завдяки українській артилерії техніка була знищена.

Завдяки аеророзвідці Державної прикордонної служби на фронті ліквідовано російський танк. У Telegram відомства опублікували відповідне відео.

У дописі йдеться про те, що важка бронетехніка ворогів знищена на Донеччині. Спочатку місцеперебування танка зафіксували безпілотники. Згодом завдяки артилерії техніка була знищена.

В Telegram військового експерта Ігаля Левіна йдеться про те, що українські війська могли знищити російський танк Т-90М "Прорыв". Ця важка бронетехніка вважається однією з найкращих в армії загарбників.

Знищення танків Т-90М "Прорыв" у війні з Росією

Українські війська регулярно знищують танки Т-90М "Прорыв" на фронті. Так, наприкінці травня бійці ЗСУ добили танк ЗС РФ Т-90М "Прорыв" під носом в окупантів. На одній з позицій загарбники залишили техніку без нагляду, чим вдало й скористалися українські аеророзвідники, оскільки швидко координати були передані артилерії.

Також на початку червня ЗСУ підірвали новий танк окупантів Т-90М "Прорыв". Аеророзвідники вистежили бронетехніку серед дерев, після чого артилеристи завдали влучних ударів снарядами. З початку повномасштабної війни росіяни втратили вже 21 танк цієї модифікації.

Однією з розрекламованих у РФ особливостей танку Т-90М "Прорыв" є нова башта, яка має бути дуже захищеною. Фахівці "Уралвагонзаводу" зробили все "не надто якісно". Російський танкіст розповів про наслідки влучання по танку у лівий борт. Бронювання почало "розходитись по шву", що ще раз підтвердило відсутність гідного та якісного обслуговування техніки.

Нагадаємо, у червні бійці 3-ої окремої танкової Залізної бригади вийшли переможцями в протистоянні з російськими дронами й артилерією. Українські захисники прямою наводкою знищують вогневі позиції та спостережні пункти окупантів у колишньому елеваторі.