"Не було і не буде": Кулеба відповів російській пропаганді на звинувачення про "брудну бомбу"

Російська пропаганда продовжує брехати про те, що Київ готується до створення "брудної бомби" для застосування її на полі бою.

Україна ніколи не мала у своєму арсеналі "брудних бомб" і не планує робити це в майбутньому за будь-яких сценаріїв. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter написав глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба 23 червня.

За його словами, зараз російські пропагандисти активно просувають інформацію про те, що офіційний Київ готує провокації і використовує для цього "брудні бомби", які розробив самостійно.

Ця інформація не відповідає дійсності, заявляє глава МЗС, і РФ продовжує займатися дезінформацією, намагаючись отримати від цього вигоду.

"Російська пропаганда взялася за старе, намагаючись сфабрикувати історію про "брудну бомбу". Повторюю: "брудних бомб" в України ніколи не було, немає і не буде. Коли Росія вперше оприлюднила цю містифікацію минулого року, ми надали повний доступ МАГАТЕ, що розвінчало цю брехню", — ідеться в повідомленні.

Це була відповідь на заяви пропагандистів про те, що Україна нібито продовжила роботу над створенням "брудної бомби", але тепер в інформаційну кампанію РФ додала Чорнобиль.

Журналісти РФ стверджують, що їм до рук потрапили дані про "рішення держінспекції ядерного регулювання України відправити партію опроміненого палива". При цьому, паливо нібито було привезено з Рівненської області.

"Це паливо переміщено у двох контейнерах у сховище в Чорнобилі, МАГАТЕ при цьому не було повідомлено", — писали пропагандисти.

Нагадаємо, 6 червня повідомлялося, що ФСБ Росії звинуватила Україну в підготовці теракту із застосуванням "брудної бомби". Ворожі спецслужби зазначають, що керівник ГУР Кирило Буданов нібито створив окремий підрозділ для атак на інфраструктуру РФ.