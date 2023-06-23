Один із планів російських окупантів включає в себе втечу з Криму, — ГУР

Окупаційна "влада" готує місцеві підприємства до того, що їм незабаром потрібно буде евакуюватися і наказала збирати документи.

Російські окупанти розглядають сценарій того, що незабаром їм доведеться покинути територію тимчасово окупованого Кримського півострова і вже будують плани. Про це заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов в ефірі телемарафону 23 червня.

"Один зі сценаріїв, які розглядають окупанти — вихід із Криму. Значна частина окупаційної адміністрації вивезла свої сім'ї і активи. Низка окупаційних підприємств у Криму готуються до евакуації, збирають документи для перевезення до РФ. Якщо ми подивимося на траншеї і споруди, які облаштовують окупанти, багато з них — далеко від кордону з материковою Україною. Загарбники розуміють реалістичність цього сценарію", — ідеться в повідомленні.

У розмові про Кримський півострів представник розвідки не зміг оминути тему удару по Чонгарському мосту. Він переконаний, що оскільки ця територія, як і інші тимчасово окуповані міста, є за міжнародним правом українськими, то Сили безпеки і оборони мають повне право працювати по них для того, щоб їх деокупувати.

ГУР МО володіє всіма даними про те, якою саме зброєю було завдано удару по мосту, проте зараз не можна розголошувати цю інформацію. Немає сенсу полегшувати роботу РФ, якщо вони хочуть провести повне розслідування.

А ось президенту Володимиру Путіну вже занадто "пізно говорити про червоні лінії".

"Політичні заяви представників режиму Путіна не варті того, щоб ми всерйоз на це реагували. Наголошу, що діями окупантів має бути швидке залишення території України, видача воєнних злочинців, відшкодування всіх збитків. Це можна обговорювати. А що стосується українського Криму, Україна сама розбереться, як і що там має відбуватись", — підсумував Андрій Юсов.

Нагадаємо, 22 червня повідомлялося, що в Криму вдарили по Чонгарському мосту, а колаборанти поскаржилися на прильоти ракет Storm Shadow. Через пошкодження мосту застрягли машини з різних сторін. Охочих покинути півострів перенаправляють через Кримський міст або через Армянськ.