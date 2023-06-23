Порушують гуманітарне право: Небензя назвав ППО головною загрозою для України (відео)

За словами представника Росії при ООН, "демілітаризація" нібито вже призвела до того, що в України не залишилося власної зброї.

Головна небезпека для жителів України нібито полягає не в обстрілах Росії, а в розміщенні систем протиповітряної оборони в містах. Про це заявив постійний представник РФ в ООН Василь Небензя на засіданні Ради безпеки.

"Головну, якщо не єдину небезпеку для українських міст становлять системи української ППО, що розміщуються в них у порушення міжнародного гуманітарного права. Коли їх немає, або коли вони висунуті за межі міст, вибухають тільки склади з боєприпасами, військові казарми та інші військові об'єкти, а також об'єкти енергетичної інфраструктури, задіяні в постачанні західної зброї на фронт", — сказав Небензя.

Він додав, що удари триватимуть у межах однієї з цілей так званої спеціальної військової операції — "демілітаризації України".

"Вони вже призвели до того, що власної зброї у цієї країни майже не залишилося, і київський режим тримається майже винятково на західних постачаннях", — пояснив дипломат.

Нагадаємо, 18 червня прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що завдання РФ щодо "демілітаризації України" частково виконано. За словами спікера президента Росії, на початку повномасштабного вторгнення в України було багато озброєння, яке росіяни "знищили".

Цього ж дня глава МЗС України Дмитро Кулеба потролив Пєскова за слова про демілітаризацію Києва. За його словами, російська влада, включно з президентом Володимиром Путіним, навіть поразку у війні проти України представить як перемогу для російського суспільства.