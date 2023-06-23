Студенти з Непалу воюють в Україні завдяки указу Путіна, – ЗМІ

Росія збільшує свій особовий склад завдяки студентам з Азії, які не можуть вижити на території РФ, відправивши їх на війну до України.

Студенти з Непалу могли потрапити на війну в Україні у складі російської армії у зв'язку з дією указу президента Росії Володимира Путіна щодо спрощеного набуття громадянства для іноземців, які взяли участь у "спеціальній військовій операції" (в РФ – назва війни проти України). Про це інформує ВВС.

Громадяни Непалу розповідали подробиці своєї підготовки у тренувальних таборах російської армії. Вони погодилися піти добровольцями воювати з Україною, попри те, що на їхній батьківщині бути найманцем – це кримінальний злочин. Непальці, які приїхали на територію Росії за студентськими та робочими візами, кажуть, що так вони зароблять кошти та зможуть претендувати на спрощене отримання громадянства РФ.

Співрозмовник видання розповів, що приїхав із Непалу у Росію за студентською візою і навчався у виші, але в міру того, як навчання завершувалося, зрозумів, що йому не вистачає грошей. За його словами, це проблема багатьох іноземних студентів — їхні небагаті сім'ї не можуть постійно надсилати з дому потрібні для життя суми, а підробіток у Росії не приносить достатніх доходів.

Тоді молодик, звернув увагу на те, що в російську армію йде постійний набір добровольців, вирішив стати одним із них. Він пройшов медкомісію, склав письмовий тест на знання російської мови й так опинився зарахованим до збройних сил РФ.

Востаннє Непальська служба ВВС розмовляла з ним у середині 10-х чисел червня. Співрозмовник говорив, що їде в поїзді у напрямку до Білорусі. Більше він на зв'язок не виходив.

Ще один співрозмовник ВВС з Непалу, який перебуває в центрі підготовки російського військового резерву, прямо сказав, що пішов в армію заради грошей.

Указ Путіна спровокував набір найманців

Високий інтерес з боку представників азійських держав з'явився після того, як президент Росії Володимир Путін видав указ про спрощене набуття громадянства для іноземців. Це стосувалося тих, хто взяв участь у "спеціальній військовій операції" (його підписали у вересні 2022 року й уточнили в травні 2023-го).

За даними міграційної влади Непалу, з лютого 2022-го року в Росію поїхали 1729 громадян країни — за студентськими та робочими візами. Скільки з них опинилися в армії РФ невідомо.

Нагадаємо, у Bloomberg 23 червня повідомили, що виплати загиблим найманцям у Росії спостерігається збільшення обсягів готівки. Компенсації, які виплачують за загиблих найманців ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, становлять до 60 000 доларів США на людину.