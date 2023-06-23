"Нас підло обдурили": Пригожин звинуватив ЗС РФ у ракетному ударі по його найманцях

Пригожин вважає, що голова Міноборони РФ Сергій Шойгу хоче знищити ПВК "Вагнер". Він також звинуватив ЗС РФ у ракетному ударі по табору своїх найманців.

Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин звинуватив ЗС РФ у тому, що вони навмисно вдарили ракетами по табору найманців. Ця інформація з'явилася в телеграм-каналі так званої пресслужби Євгена Пригожина в п'ятницю, 23 червня.

"Сьогодні бачачи, що ми не зломлені, вони (російські військові, — ред.) завдали ракетних ударів по наших тилових таборах. Загинула величезна кількість наших бійців", — сказав Пригожин.

Засновник групи найманців вважає, що його бійців "підло обдурили" і хочуть позбавити можливості "захищати свої будинки". А стоїть за цим голова Міноборони РФ і його відомство.

"Ми були готові піти на поступки Міноборони, здати зброю і знайти рішення, як ми будемо далі захищати всю країну. Але ці мерзотники, вони не заспокояться", — обурився Пригожин.

"Повар Путіна" також пригрозив ЗС РФ, які, на його думку, вдарили ракетами в табір найманців.

"Ми приймемо рішення, як відповісти на цей злочин. Наступний крок за нами", — заявив Пригожин.

Нагадаємо, 23 червня Євген Пригожин відкрито виступив проти керівництва РФ. Засновник ПВК "Вагнер" закликав пересічних росіян брати участь у фактично військовому перевороті, покінчити з "неподобством" і "відновити справедливість".

Цього ж дня засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин написав заяву на Шойгу і Герасимова. "Повар Путіна" заявив, що командування Міноборони РФ має відповісти за смерть десятків тисяч росіян. Він також стверджує, що Сергій Шойгу влаштував "геноцид за національною ознакою".