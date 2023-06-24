"Ми знищимо всіх": Пригожин заявив, що ПВК "Вагнер" заходить у Ростов-на-Дону

За словами командира "вагнерівців" Євгена Пригожина, глава Генштабу РФ наказав підняти авіацію, щоб та атакувала колони найманців.

У ніч на 24 червня глава ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що його найманці перетнули державний кордон Росії і тепер заходять на територію Ростова-на-Дону. Відповідне аудіоповідомлення він опублікував у Telegram-каналі "Пресслужба Пригожина".

"На цей час ми перетнули в усіх місцях державні кордони. Прикордонники виходили на зустріч і обіймалися з нашими бійцями. Зараз ми входимо в Ростов", — заявив Пригожин.

За його словами, підрозділи Міністерства оборони Росії, а саме строковики, яких поставили, щоб перекрити дорогу найманцям, відійшли в сторону. Він заявив, що глава Міноборони Росії вбиває дітей, відправляючи ненавчених солдатів на війну.

"Ми воюємо тільки з професіоналами. Але якщо хтось стане на шляху, ми знищимо всіх", — заявив глава найманців.

Він сказав, що ПВК "Вагнер" збирається йти до кінця. Також Пригожин прокоментував заяву про кримінальну справу, яку завела на нього ФСБ. За його словами, у тих, хто такі заяви робить, немає честі.

У наступному повідомленні Пригожин заявив, що начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов дав команду підняти авіацію проти і відкрити вогонь по колонах ПВК "Вагнер".

"Йому байдуже кого вбивати!" — сказав Пригожин.

Він зазначив, що пілоти відмовилися виконувати команди Герасимова.

Нагадаємо, що експерт розповів, чи зможе ПВК "Вагнер" захопити владу в Москві. За словами британського аналітика Марка Галеотті, Москву оточує велика кількість військ і силовиків, які підпорядковуються різним відомствам. Ба більше, ПВК "Вагнер" дуже залежні від Міноборони РФ.

Крім того, генерали ЗС РФ просять ПВК "Вагнер" зупинитися. За словами генерал-лейтенанта Алексєєва, "вагнерівці" намагаються зазіхнути на виключне право Володимира Путіна призначати вище військове керівництво, що є державним переворотом.