Танки "вагнерівців" увійшли до Ростова: місцеві жителі налякані присутністю військових (відео)

Російські пабліки пишуть, що особовий склад ПВК "Вагнера" і бронетехніка спрямували свої стволи в бік адміністративних будівель міста.

Бійці ПВК "Вагнер" за підтримки танків та іншої бронетехніки увійшли до Ростова-на-Дону. У мережі з'явилися кадри просування бронетехніки і озброєних людей вулицями міста рано вранці 24 червня. Відео опубліковано каналом "Военный обозреватель".

У повідомленні йдеться, що найманці оточили штаб Південного військового округу, відділ поліції на Будьонівському, Головне управління МВС у Ростовській області, будівлю регіонального УФСБ, а також адміністрацію міста.

"Бронетехніка та особовий склад ПВК "Вагнер" сьогодні вранці в Ростові-на-Дону. Ними блоковано ключові військові та адміністративні об'єкти в центрі міста", — написали автори публікації.

Місцеві жителі зі здивуванням спостерігали за просуванням колони бронетехніки містом та емоційно реагували на пересування озброєних солдатів, які на тротуарах займали вогневі позиції та спрямовували стволи в бік адміністративних будівель.

Нагадаємо, куратор ПВК "Вагнер" Євген Пригожин у ніч на 24 червня заявив, що його бійці перетнули державний кордон Росії і тепер заходять на територію Ростова-на-Дону. За його словами, у Генштабі ЗС РФ наказали підняти авіацію, щоб зупинити "вагнерівців".

Пізніше Пригожин заявив, що найманці збили два вертольоти, які відкрили вогонь по "вагнерівцях", а також по колоні з цивільним транспортом.