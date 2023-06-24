Збройний заколот Пригожина: в ISW назвали мету ватажка ПВК "Вагнер"

Євген Пригожин звинуватив Міноборони РФ у завданні ракетного удару по тиловому табору його найманців.

Лідер російської приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин, можливо, планує організувати збройне повстання з метою зміни керівництва в Міністерстві оборони РФ. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зі США не вірять, що ватажок "Вагнера" досягне успіху.

"...Пригожин, схоже, почав збройний заколот 23 червня, щоб викликати зміну керівництва в Міністерстві оборони Росії, що навряд чи матиме успіх", — ідеться у звіті.

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що Пригожин заявив, що Рада командирів "Вагнера" ухвалила рішення зупинити "зло, котре творить військове керівництво", яке нехтує і руйнує життя десятків тисяч російських солдатів. Ватажок приватної військової компанії закликав російський народ не чинити опору, зберігати спокій, залишатися у своїх будинках і попередив, що вони "розберуться" з тими, хто знищував їхніх солдатів, перш ніж повернутися на фронт в Україні.

У зв'язку з підозрою в організації збройного заколоту, Генеральна прокуратура Росії порушила кримінальну справу проти Пригожина. У разі визнання винним, йому загрожує від 12 до 20 років позбавлення волі відповідно до законодавства РФ.

Раніше Фокус писав, що експерт розповів, чи зможе ПВК "Вагнер" захопити владу в Москві. За словами британського аналітика Марка Галеотті, Москву оточує велика кількість військ і силовиків, які підпорядковуються різним відомствам. Ба більше, ПВК "Вагнер" дуже залежні від Міноборони РФ.

Крім того, генерали ЗС РФ просять ПВК "Вагнер" зупинитися. За словами генерал-лейтенанта Алексєєва, "вагнерівці" намагаються зазіхнути на виключне право Володимира Путіна призначати вище військове керівництво, що є державним переворотом.

Також повідомлялося, що озброєні люди оточили адмінбудівлі в Ростові. Сам Євген Пригожин заявив, що його найманці збили 2 російські вертольоти.