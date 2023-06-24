Почався обшук: ОМОН і Росгвардія увійшли в будівлю ПВК "Вагнера" в Петербурзі (фото)

До будівлі "ПВК Вагнер Центр", розташованої на Зольній вулиці Петербурга, прибули два автобуси зі співробітниками правоохоронних органів РФ.

Російські силові структури проводять обшуки в офісі компанії "ПВК Вагнер Центр" у місті Санкт-Петербурзі. Про це пишуть у Telegram-каналі російського видання "Фонтанка".

Повідомляють, що до будівлі прибули два автобуси зі співробітниками ОМОНу і Росгвардії, які разом із людьми в цивільному увійшли всередину будівлі.

"У Петербурзі в "ПВК Вагнер Центр" на Зольній вулиці увійшли силовики, судячи з усього, у будівлі починаються обшуки", — ідеться в повідомленні.

До будівлі прибули два автобуси зі співробітниками ОМОНу і Росгвардії Фото: Фонтанка

Також передається інформація про присутність осіб у масках і з автоматами біля Благовіщенського мосту в Санкт-Петербурзі. На набережній розташовані готель і ресторан, які пов'язують із засновником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним.

Раніше Фокус писав, що експерт розповів, чи зможе ПВК "Вагнер" захопити владу в Москві. За словами британського аналітика Марка Галеотті, Москву оточує велика кількість військ і силовиків, які підпорядковуються різним відомствам. Ба більше, ПВК "Вагнер" дуже залежні від Міноборони РФ.

Крім того, генерали ЗС РФ просять ПВК "Вагнер" зупинитися. За словами генерал-лейтенанта Алексєєва, "вагнерівці" намагаються зазіхнути на виключне право Володимира Путіна призначати вище військове керівництво, що є державним переворотом.

Також повідомлялося, що озброєні люди оточили адмінбудівлі в Ростові. Сам Євген Пригожин заявив, що його найманці збили 2 російські вертольоти.