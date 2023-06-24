"Ніж у спину": Кадиров закликав жорстко придушити заколот Пригожина "заради збереження Росії"

За словами голови Чечні, дії ватажка російських найманців Євгена Пригожина — "мерзенна зрада", яка не найкращим чином позначиться на російських солдатах в Україні. Це питання стабільності держави та безпеки громадян.

Голова Чечні Рамзан Кадиров закликав до придушення заколоту засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина "жорсткими заходами" заради збереження єдності РФ. Для цього чеченські військовослужбовці Міноборони та Росгвардії вже "виїхали в зони напруженості". Про це він написав в своєму Telegram-каналі.

Кадиров назвав демарш ватажка російських найманців "мерзенною зрадою" і "ножем у спину". За його словами, те, що відбувається, не найкращим чином позначиться на російських солдатах, які воюють в Україні. До того ж ідеться про стабільність, згуртованість держави та безпеку громадян.

Кадиров нагадав, що в історії вже були подібні випадки, які призводили до кривавих наслідків.

За його твердженнями, президент РФ Володимир Путін, якого вважають верховним головнокомандувачем країни, знає ситуацію на фронті й все тримає під контролем, а діям Пригожина немає виправдань.

Він закликав російських військових не піддаватися на провокації, оскільки цим можуть скористатися "вороги на Заході". Наслідками зрадницького демаршу Пригожина може стати положення, що дестабілізує, вважає Кадиров, оскільки це "не ультиматум Міністерству оборони, а виклик державі".

Нагадаємо, що президент РФ Володимир Путін віддав наказ нейтралізувати організаторів збройного заколоту.

Також повідомлялося, що у ФСБ не знають, як бути з заколотом ПВК "Вагнер". Найманці Пригожина вже захопили ключові об'єкти в Ростові та Воронежі, проте спецслужби не передбачили сценарій для боротьби з ними.