"375 об'єкт С": ПВК "Вагнер" збирається захопити склади з ядерною зброєю, — "Атеш"

За даними Telegram-каналу руху "Атеш", ЗС РФ може не вистачити сил для захисту складу з ядерною зброєю у Воронезькій області: потрібно більше танків, артилерії та піхоти.

Євген Пригожин разом із найманцями з ПВК "Вагнер" готуються захопити склади з ядерною зброєю, таку інформацію опублікував Telegram-канал руху "Атеш".

З посиланням на неназваного агента в лавах ПВК "Вагнер" повідомляють, що передові підрозділи воєнізованого формування підійшли до околиць міста Борисоглібська Воронезької області, де розташовані склади з ядерною зброєю, відомі як "375 об'єкт "С" 12 управління Міноборони РФ.

Судячи з усього, у ЗС РФ недостатньо сил, щоб захистити склад власними силами: потрібно більше танків, артилерії та піхоти.

За даними авторів публікації, потрібна щонайменше бригада. Через відсутність вільних військ для підкріплення доведеться відтягувати оперативні резерви з фронту.

Передбачається, що бої за воронезький склад із ядерною зброєю можуть призвести до посилення ескалації бойових зіткнень між ПВК і Міноборони.

Нагадаємо, що літаки президента РФ Володимира Путіна і заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва вилетіли з Москви до Петербурга. Про це стало відомо за даними FlightRadar.

Також повідомлялося, що найманці ПВК "Вагнер" захопили штаб у Ростові без жодного пострілу. За словами Пригожина, їх зустріли мало не "хлібом-сіллю".