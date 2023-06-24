"Чекайте нашого сигналу": командир полку ім. Кастуся Калиновського звернувся до білорусів

Денис "Кит" закликав білорусів організовуватися в загони самооборони для контролю і захисту своєї землі.

Поки ПВК "Вагнер" продовжує свій рух на Москву, командир полку ім. Кастуся Калиновського Денис "Кит" звернувся до білорусів із закликом не брати участь у конфлікті всередині Росії і звільнити рідну країну від диктатури. Про це він заявив у своєму відеозверненні.

"Сприятливі умови для знищення диктатури стрімко наближаються. Це початок кінця великої тиранії. Я звертаюся до всіх білоруських військових. Не беріть участі у внутрішньому конфлікті Росії. Ця громадянська війна нас не стосується. Для білорусів важливо інше: наближається час, коли перед вами постане вибір: виконати злочинний наказ чи присягу, яку ви дали на вірність білоруському народу. Ми маємо на території Білорусі величезний резерв, до якого входять чинні військові, військові запасу і прості громадяни, які готові діяти і звільняти Білорусь від диктатури та окупації. Нам будуть потрібні люди для рішучих дій. Приготуйтеся до вступу в загони самооборони. Кожне місто, кожен квартал, кожна вулиця, — будьте готові до контролю своєї території та підтримання порядку. Військові, резервісти, білоруси, чекайте нашого сигналу! Час свободи наближається", — наголосив військовий.

Раніше командир Російського добровольчого корпусу Денис Нікітін закликав прихильників РДК приєднуватися до лав визволителів, щоб знести криваву путінську диктатуру.

Щодо вагнерівців, то військові колони з найманцями вже рухаються в Липецькій області. Місцева влада, щоб не дати їм проїхати далі на Москву, перериває дороги, однак такі заходи, схоже, не зупиняють озброєних бойовиків.

Нагадаємо, Фокус писав, що голова українського МЗС Дмитро Кулеба відреагував на збройний заколот Пригожина, але поки що утримується від прогнозів.