"Путін посіяв вітер, тепер має пожинати буревій": як у світі реагують на заколот Пригожина

Світові політики відстежують ситуацію в Росії та проводять консультації із союзниками. Деякі країни почали укріплювати кордони.

Політики світу уважно стежать за протистоянням між ватажком ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним та військово-політичним керівництвом РФ. Фокус зібрав реакції іноземних урядів на заколот Пригожина.

США

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден був поінформований про ситуацію в Росії. В Білому домі повідомляють, що Байден проведе консультації із союзниками та партнерами щодо цих подій.

"Розмовляв сьогодні з міністрами закордонних справ Великої сімки та Верховним представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки, щоб обговорити поточну ситуацію в Росії. Сполучені Штати продовжуватимуть тісну співпрацю із союзниками та партнерами в міру розвитку ситуації", – заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

Польща

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що в Польщі стежать за ситуацією в РФ і проводять консультації із союзниками.

"У зв’язку з ситуацією в Росії сьогодні вранці ми провели консультації з прем’єр-міністром і міністерством оборони, а також із союзниками. Перебіг подій за нашим східним кордоном ведеться на постійній основі", — проінформував він.

Рада ЄС

Голова Європейської ради Шарль Мішель повідомив, що Європейський союз уважно стежить за подіями в Росії, але вважає їх внутрішніми проблемами РФ.

"Це явно внутрішня проблема Росії. Наша підтримка України та Володимиру Зеленському залишається непохитною", — написав він.

Велика Британія

Британський політик Джеймс Кеверлі заявив, що у Великій Британії стежать за ситуацією в РФ і продовжують тісну співпрацю із союзниками.

"Після нічних подій за участю групи Вагнера та російських військових ми уважно стежимо за ситуацією та тісно співпрацюємо з нашими союзниками", — написав Клеверлі.

Міністерство оборони країни назвало заколот найманців ПВК "Вагнер" — найбільшим викликом РФ за останній час.

"У Ростові-на-Дону "Вагнер" майже напевно зайняв ключові об’єкти безпеки, включаючи штаб, який керує військовими операціями Росії в Україні. Під час операції, яку Пригожин охарактеризував як "марш за свободу", сили Групи Вагнера перетнули з окупованої України в Росію щонайменше у двох місцях. Ворожнеча між Групою Вагнера Євгена Пригожина та Міноборони Росії переросла у відверте військове зіткнення, додало, що "найближчими годинами лояльність російських сил безпеки та особливо російської Національної гвардії, буде ключовою для розвитку цієї кризи. Це є найбільш серйозним викликом російській державі за останній час", — йдеться в повідомленні.

Естонія

Прем’єрка Естонії Кая Каллас заявила, що Естонія також уважно стежить за розвитком подій в Росії.

"Естонія уважно стежить за розвитком ситуації в Росії та обмінюється інформацією із союзниками. Можу запевнити, що прямої загрози для нашої країни немає. Посилено охорону кордону. Я також закликаю наших людей не їздити в жодну частину Росії", — написала вона.

Латвія

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що в Латвії посилили охорону кордонів, а росіянам, які втікатимуть з РФ не будуть давати візи.

"Охорону кордону посилили, візи чи в’їзд на кордон росіянам, які виїжджають з Росії через поточні події, розглядатися не будуть. Зараз немає прямої загрози для Латвії", — зазначив він.

Литва

Міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс зазначив, що литовці спостерігають за хаосом в Росії, але зосереджені на перемозі України.

"Протягом 100 років литовці жили на межі жорстокої бандократії Москви, знаючи, що наступний хаотичний крах – лише питання часу. Ми не відволікаємось. Ми чітко бачимо в хаосі. Мета, як завжди, – перемога і справедливість для України. Настав час", — написав Ґабріелюс Ландсберґіс.

Німеччина

У МЗС Німеччини закликали громадян триматися подалі від російської столиці та утриматися від подорожей до РФ.

"Від учорашнього вечора ми дуже уважно стежимо за розвитком подій у Росії та перебуваємо в тісному контакті з нашими міжнародними партнерами. Громадяни Німеччини в Росії обов'язково повинні дотримуватися наших адаптованих інструкцій щодо подорожей і безпеки", — написала в твіттері міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

Світові знаменитості

Відреагували на події в РФ і знаменитості. Так, американський письменник Стівен Кінг, який активно підтримує Україну, вважає, що Путін починає пожинати плоди своєї діяльності.

"Путін посіяв вітер. Тепер він має пожинати буревій. Слава Україні!", — заявив письменник.

Нагадаємо, що Путін наказав ліквідувати Пригожина, оскільки ЗС РФ не мають змоги дати "вагнерівцям" пройти до Москви.

Раніше повідомлялося, що олігархи — друзі Путіна почали на чартерних рейсах їхати з Москви. Звичайні росіяни розкупили білети до найближчих країн.