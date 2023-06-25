Проєкт GMARS: США разом з Німеччиною розробляють РСЗВ на базі HIMARS (фото)

Російсько-українська війна показала великий попит у Європі на колісні РСЗВ, тому Lockheed Martin та Rheinmetall разом створюватимуть нову установку. Вже відомо, що в ній буде одразу 12 ракет, а не 6, як у HIMARS.

Німецька оборонна компанія Rheinmetall обʼєдналася з американською Lockheed Martin, щоб створити нову РСЗВ GMARS. Про це повідомляє Defense News.

Оборонні компанії планують створити реактивну систему залпового вогню на базі HIMARS. Розробники планують замінити в Німеччині вже застарілі РСЗВ Mars II. Проте в майбутньому GMARS пропонуватимуть європейським країнам.

MARS II

Locheed Martin постачатиме пускову установку, а Rheinmetall виготовлятиме шасі машини. Зазначається, що російсько-українська війна продемонструвала попит на реактивну артилерію в усій Європі.

Меморандум про взаєморозуміння між двома гігантами підписали ще у квітні. Нині тривають переговори про заміну MARS II. Німеччина передала Україні 5 пускових установок, а ще 34 перебувають на озброєнні Бундесверу.

Шасі для GMARS

За словами віцепрезидента й заступника зі стратегії та розвитку бізнесу підрозділу ППО та ПРО Lockheed Martin Говарда Бромберга, GMARS матиме переваги над HIMARS. Німецьке шасі дозволить встановлювати одразу два блоки по 6 ракет, а не один, як на HIMARS.

Після підписання контракту перші 5 РСЗВ GMARS можуть бути доставлені для випробувань вже у 2025 році. Водночас Бромберг каже, що літера G у назві означає Німеччину.

Також сторони намагаються досягти високого рівня уніфікації з HIMARS, близько 80% логістичних ланцюжків будуть сумісними.

Нагадаємо, 23 червня Залужний оцінив застосування HIMARS проти окупантів за рік служби в ЗСУ.

Також 23 червня ЗМІ писали, що Україна отримає високоточні ракети GLSDB не раніше ніж восени.