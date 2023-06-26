Мобілізація в Україні: яким буде покарання, якщо не з'явитися до ТЦК у 10-денний термін

Правозахисник Ростислав Кравець вважає, що всі ці накази місцевих ТЦК свідчать, що вони належним чином не виконують своїх обов'язків і не можуть самостійно облікувати громадян та виконати мобілізаційний план.

У кількох областях України, зокрема, в Києві днями військовозобов'язаних зобов'язали з'явитися до ТЦК та СП у 10-денний термін. Вимога стосується усіх громадян, які раніше не отримували персональних повісток або мобілізаційних розпоряджень. Таку ініціативу ТЦК прокоментував правозахисник Ростислав Кравець.

"Ймовірно, ті люди, які відповідають за мобілізацію, так би мовити, "запороли" її і зараз намагаються показати, що вони щось роблять. Всі ці накази місцевих ТЦК свідчать про одне – що саме ці ТЦК належним чином не виконує свої обов'язки. Це виправдовування, що ТЦК не може самостійно облікувати громадян і виконати мобілізаційний план", – припустив адвокат.

Адвокат говорить, що за неприбуття у зазначений термін до ТЦК та СП ніхто не понесе відповідальності, оскільки військовозобов'язаний має особисто отримати повістку, або якщо його ознайомили з повісткою на роботі. На його думку, у цьому випадку йдеться більше про "психологічну історію".

Раніше повідомлялося, що у Києві в Оболонському районі ТЦК видав наказ про проведення мобілізації на території району. Чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК у 10-денний термін. У разі неявки без поважних причин погрожують притягнути до відповідальності згідно із законодавством та передати для розшуку.

Раніше повідомлялося, що через рішення ради оборони області про взяття на військовий облік усіх чоловіків віком від 18 до 59 років на Івано-Франківщині чоловікам призовного віку заборонили надавати медичну допомогу поки вони не принесуть дозвіл із ТЦК.