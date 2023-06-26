За 200 кілометрів від України: у Білорусі почали будівництво табору для ПВК "Вагнер", — ЗМІ

Розташують 8 тис. російських найманців в Осиповичах Могильовської області і будівництво табору має закінчитися до обіду 27 червня, пишуть журналісти.

У Білорусі розпочали будівництво табору, у якому найближчим часом планують розмістити щонайменше 8 тисяч бійців ПВК "Вагнер". Про це повідомляє російське медіа "Верстка" 26 червня.

За інформацією журналістів, розташований він буде в Осиповичах Могильовської області, всього за 200 кілометрів від України.

Джерело з місцевого лісництва поділилося, що їх буде кілька і один із них буде близько безпосередньо до міста Осиповичі.

"Ми працюємо, уже сьогодні працюємо. Завтра до обіду стоїть завдання (побудувати, — ред.), — ідеться в повідомленні.

Площа такого табору 24 тисячі квадратних метрів і в ньому зможуть спокійно розміститися 8 тисяч осіб.

Цю інформацію "Верстці" підтвердили близькі до керівництва Могильовської області особи. Владі надійшла вказівка оперативно провести роботи. Це означає, що інформація про те, що найманці з ПВК "Вагнер" вирушать до Білорусі, відповідає дійсності.

"Одна з родичок із посиланням на свого знайомого повідомила, що підрозділи ПВК "Вагнер", які залишилися в Ростові-на-Дону, направлять до Білорусі. Ще одна співрозмовниця видання розповіла "Верстці", що її чоловік, який у суботу перебував у Ростові, повідомив їй про відправлення в Білорусь "найімовірніше", але більше на зв'язок не виходив", — ідеться в повідомленні.

Інші родичі бійців ПВК "Вагнер" також підтвердили інформацію про відправлення військ до Білорусі. Офіційно жодних заяв від пресслужби формування не надходило. Влада РФ і Білорусі також не коментувала цю новину на момент публікації матеріалу.

Нагадаємо, 26 червня повідомлялося про те, що Євген Пригожин не пішов на Москву через погрози сім'ям ватажків ПВК "Вагнер". Британські журналісти зазначили, що похід "вагнерівців" на російську столицю був приречений на невдачу, оскільки замість заявлених 25000 бійців, на Москву попрямували лише 8000.