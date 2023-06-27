Ядерні ризики занадто високі: на Заході оцінюють наслідки перемоги України у війні, — FT

За словами журналістів, союзники згодні з тим, що Україна має виграти війну. Однак немає чіткої позиції щодо того, як виглядатиме ця перемога.

Західні політики вивчають обставини військового заколоту глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, а також ризики, пов'язані з ядерним арсеналом РФ і перемогою України у війні. Про це пише видання The Financial Times із посиланням на свої джерела.

Так, за словами анонімного високопоставленого західного чиновника, європейські та американські політики не досягли згоди щодо результатів перемоги України.

"Події вихідних показали, що у нас немає згоди щодо результатів того, що станеться, якщо Україна виграє цю війну, і чим це стане для Росії", — сказало джерело.

Крім того, обговорення політиків країн G7 включали також потенційну перспективу отримання ПВК "Вагнер" ядерної зброї зі складів ЗС РФ. Західні дипломати вважають, що існує безліч різних сценаріїв того, чим закінчиться військове вторгнення РФ в Україну. Так, невдача на фронті може знищити політичну владу у РФ, однак це, своєю чергою, може призвести до військової катастрофи світового масштабу.

На зустрічі міністрів закордонних справ ЄС 26 червня в понеділок у Люксембурзі деякі присутні дипломати заявили, що дестабілізація Росії не в інтересах Європи.

"Ми не займаємося зміною режиму", — сказав один із політиків.

За словами журналістів, на Заході поширена думка, що громадянська війна у РФ нікому не вигідна.

За словами журналістів, союзники згодні з тим, що Україна має виграти війну. Однак немає чіткої позиції щодо того, як виглядатиме ця перемога і як вона може вплинути на Росію. Практично всі визнають, що катастрофічна поразка російської армії зруйнує путінський режим.

Нагадаємо, що у Зеленського анонсували тіньовий транзит влади в Росії. Згідно із заявою радника глави ОП Михайла Подоляка, президент РФ Володимир Путін залишатиметься на посаді номінально, а істинне керівництво здійснюватиметься секретарем Ради безпеки РФ Миколою Патрушевим.

Крім того, повідомлялося, що Путін уперше висловився про заколот і звинуватив Пригожина у "втраті адекватності". Глава Кремля виступив із нічним зверненням до громадян, у якому запропонував найманцям ПВК "Вагнер" підписати контракти з Міноборони Росії, або виїхати в Білорусь.