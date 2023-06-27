Припинить своє існування: в ISW спрогнозували майбутнє найманців ПВК "Вагнер"

Аналітики Інституту вивчення війни схиляються до двох сценаріїв. Найманців можуть повністю інтегрувати в структуру Міноборони РФ або ж розділити на дві незалежні групи.

Після спроби заколоту в РФ ПВК "Вагнер", найімовірніше, не існуватиме як самостійна організація. Такий прогноз дали аналітики Інституту дослідження війни (ISW) у своєму звіті, опублікованому 26 червня.

У цьому документі експерти Інституту звернули увагу на риторику президента РФ Володимира Путіна, коли він коментував військовий заколот за участю найманців Євгена Пригожина. Політик розділив "бійців" ПВК "Вагнер" і власне засновника групи найманців Євгена Пригожина та його близьке оточення. Останні, на думку Путіна, — вороги Росії, а інші "вагнерівці" нібито були використані наосліп.

"Путін міг заарештувати командування ПВК "Вагнер" за державну зраду, але натомість запропонував пробачити та інтегрувати війська ПВК "Вагнер", що вказує на те, що йому потрібна навчена й ефективна робоча сила", — йдеться у звіті.

З цього аналітики роблять висновок, що справжньою метою Путіна може бути розпуск ПВК "Вагнер" і повна інтеграція найманців у структуру Міноборони.

Є ще один варіант. З колишніх "вагнерівців" можуть створити нову ПВК, але підконтрольну главі профільного міністерства Сергію Шойгу.

Крім того, в ISW розглядають можливий варіант, коли групу найманців розділять на частини. Перша виконуватиме "бойові завдання" в Україні, а друга — в Африці та на Близькому Сході, де РФ хоче зберегти та посилити свій вплив.

Нагадаємо, офіційний представник Держдепу США Метью Міллер під час брифінгу 26 червня сказав про те, що США домагатимуться видачі Пригожина. У країні засновника ПВК "Вагнер" вважають воєнним злочинцем.

Крім того, 26 червня президент РФ Володимир Путін уперше висловився про заколот і звинуватив Пригожина у "втраті адекватності". Глава Кремля виступив із нічним зверненням до громадян, у якому запропонував найманцям ПВК "Вагнер" підписати контракти з Міноборони Росії, або виїхати в Білорусь.