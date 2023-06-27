30 років готуюся до війни: Лукашенко заявив, що ЗС Білорусі приведені в повну бойову готовність

Політик зізнався, що його дуже засмутили останні події в РФ, та звинуватив білоруських опозиціонерів у спробі здійснити подібний військовий переворот у Білорусі.

У столиці Білорусі Мінську розпочалася зустріч Олександра Лукашенка з керівництвом військових та силових структур, у якій також беруть участь політологи та журналісти. Про це повідомляє президентський телеграм-канал "Пул первого".

У Лукашенка до початку заходу анонсували, що у програмі зустрічі "відповіді на питання, які у повітрі та у суспільстві".

На початку заходу Лукашенко анонсував вручення генеральських погонів кільком працівниками силових структур та заявив, що разом із погонами до них додається "найвища відповідальність за долю держави".

Далі він зауважив, що у країнах не виникають просто так якісь "кольорові" революції, якщо для цього немає причин.

"Ви читаєте закиди на мою адресу. 30 років я готуюся до війни. Тому ми сьогодні ми живемо під мирним небом. Наше покоління проходить своє випробування на міцність. Нам випала місія зберегти світ, завойований мільйонами життів героїв, наших батьків та дідів. Це означає тільки одне — ми повинні бути сильнішими за ту загрозу, яка знову нависає тінню над нашою землею. Не приховую, боляче було спостерігати за подіями, які відбувалися на півдні Росії. Не лише мені. Багато наших громадян сприйняли їх близько до серця. Тому що Батьківщина одна", — сказав білоруський лідер.

Крім цього самопроголошений президент Білорусі повідомив, що білоруська опозиція хотіла скористатися моментом із заколотом Пригожина в РФ і готувала заколот у країні. За його словами, політики-втікачі почали метушитися, але "відбувся фальстарт".

"Прагнуть продемонструвати своїм кураторам наявність хоч якихось результатів. 250 мільйонів треба ж отримати… Встигли навіть опублікувати чергові заклики та плани. Мовляв, теж готові реалізувати черговий сценарій "збройного заколоту", — сказав Лукашенко.

Також Лукашенко заявив, що на тлі подій в РФ віддав всі розпорядження щодо приведення армії Білорусі в повну бойову готовність, а також міліцію та спецпідрозділи.

"Білорусь має технічні можливості, щоб протистояти загрозі із заходу", — сказав він.

Пріоритетним завданням, з його слів, для білоруських військових є вжиття заходів щодо недопущення ескалації, а прикордонна служба Білорусії практично щодня фіксує провокації на кордонах з країнами НАТО. За його словами, загроза нового глобального конфлікту ніколи не була такою близькою, як сьогодні.

Нагадаємо, що Білорусь купуватиме газ в РФ за найнижчою ціною у світі для третіх країн до 2031 року. Рішення про встановлення мінімальної ціни на газ для Білорусі ухвалив особисто президент Росії Володимир Путін.

Раніше повідомлялося, що гарантії безпеки голові ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину, який влаштував заколот в Росії, давав не Путін, а його колега Олександр Лукашенко. Відповідну заяву зробив топпропагандист Дмитро Кисельов.

Також після подій в РФ з екстреною заявою до росіян звертався президент РФ Володимир Путін. Він звинуватив заколотника Пригожина у "втраті адекватності".